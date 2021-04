Konec nouzového stavu usnadní policistům postihovat porušení opatření, míní Hamáček

Konec nouzového stavu usnadní policistům postihovat lidi za porušení protikoronavirových opatření. Na tiskové konferenci to ve čtvrtek řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Pandemický zákon, o který budou od 12. dubna nařízení opřena, je totiž novější a přesnější.

"Ten zákon počítá s rovným přístupem. To znamená, že se nebude opakovat to, že podle krizového zákona část těch, kteří opatření porušovali, bylo možné stíhat a postihovat, a část nikoliv. V tom pandemickém zákoně už je to vyřešeno," uvedl Hamáček. Policisté tak budou moci pokutovat lidi za nedodržování nařízení až do výše tří milionů korun, firmy až do pěti milionů korun.

Hamáček dodal, že je nyní důležité představit veřejnosti plán rozvolňování. Musí také sdělit, jak bude boj s epidemií řídit po skončení nouzového stavu a velkých plošných opatření. Pracuje na tom ministerstvo zdravotnictví. "Mělo by to jasně říci, za jakých podmínek budou platit jaká opatření, tak aby to bylo předvídatelné," uvedl. Například podnikatelé by měli vědět, kdy mohou otevřít provozovny. Podle ministra se nesmí opakovat situace z minulosti, kdy vláda někdy podléhala tlakům a rozvolňovala příliš rychle.

Nouzový stav trvá nepřetržitě od loňského 5. října do 11. dubna. Vláda již nebude žádat o jeho prodloužení.