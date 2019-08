Konec nudismu (nejen) v Česku?

Nudismu zvoní hrana. Na plážích rapidně ubývá naháčů a z koupališť mizí ženy nahoře bez. Není to bulvární téma, tyto změny souvisejí s nenápadnou ztrátou vydobytých svobod. Nudisté mají třeba obavy z muslimských přistěhovalců, pro něž je veřejné nahota tabu. Tlak přichází i ze strany politiků a veřejnosti, společnost je zasažena jakousi novou vlnou prudérnosti.

Na chorvatském pobřeží se ještě nedávno nedalo naháčům téměř vyhnout. A velká část z nich mluvila česky. Svlečení našinci obsadili téměř každou lagunu a běžně se opalovali i na okrajích velkých pláží. Společně s takzvanými textiláky, jak nudisté posměšně nazývají turisty, kteří používají plavky.

Textilu však na celém jadranském pobřeží bývávalo poskrovnu, řada žen a dívek si dovolenou užívala nahoře bez. Takto jsem s rodinou prožil několikeré prázdniny v letech 2000 až 2007 u města Novi Vinodolski, Biograd na Moru či na ostrově Krk. První den to byla docela podívaná, další dny už nuda. Nahota v masovém měřítku se rychle stává lidskou přirozeností a je téměř asexuální. A to rozhodně nejsem nudista, v Česku bych na naturistickou pláž nevlezl, na Jadranu se ale Adamům a Evám zkrátka vyhnout nešlo.

"V New Yorku si ženy dokonce vybojovaly, že mohou chodit nahoře bez. Kamkoli a kdykoli, je to zcela legální," říká čtyřiasedmdesátiletý předseda Českomoravské federace naturistů Jiří Volák. Jestliže se muži procházejí městem s odhalenou hrudí, proč bychom totéž nemohly i my? ptaly se ženy z americké megalopole a soud jim dal na počátku milénia zapravdu. Bradavky jako bradavky.

Následně vznikl třeba dámský čtenářský spolek, který si četl knihy v newyorských parcích s odhalenými ňadry.

Bývávalo. Dnes v New Yorku na takovou čtenářku asi nenarazíte. "Alespoň já jsem ji tam nepotkal," říká pobaveně předseda Volák, mimochodem světoběžník. V americkém Tennessee přes dvacet let provozoval nudistický kemp a ve Spojených státech šéfoval i jednomu z naturistických svazů. "Teď ale nudistů všude ubývá, v Americe i Česku. Dá se dokonce říci, že je to celosvětový trend," lituje. "Přitom je to tak krásný koníček," dodá.

