Konec přeměřování "pindíků". Sebestředný Trump Kima využije

V úterý se má uskutečnit historicky první setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s vůdcem KLDR Kim Čong-unem. Co summit přinese a o čem se bude debatovat? Na tyto otázky odpovídal pro TÝDEN.CZ Michal Kolmaš z katedry asijských studií z Metropolitní univerzity v Praze.

V úterý 12. června se mají setkat lídři USA a KLDR. Co si myslíte o jejich setkání?

Jsem toho názoru, že je dobře, že se Trump s Kimem setkají. Je to historická událost, neboť v minulosti se ani jeden z představitelů daných zemí nikdy nesetkali, i když Severokorejci chtěli, nikdy se to nepodařilo.

Jak myslíte, že to dopadne?

Přiznám se, že si nejsem úplně jistý, jaké dopady a výsledek to bude mít. Myslím si ale, že hlavní výsledek bude nějaká deklarace, kde se oba lídři zavážou pravděpodobně k denuklearizaci.

Myslíte si, že na tom Kim Čong-un přistoupí?

Myslím si, že ano, ale co se týče denuklearizace, bude to postupný proces. A samozřejmě na to přistoupí na základě nějaké záruky, ať už bezpečnostní, nebo ekonomické, ze strany USA.

A co Donald Trump? Je šance, že by na takovou dohodu, která bude vyžadovat některé záruky i ze strany USA, přistoupil?

Ano, na některé přistoupí.

Podle čeho soudíte?

Donald Trump je z těch sebestředných vůdců, a díky dohodě s KLDR získá pocit zadostiučinění, neboť by se mu povedlo vyjednat něco, co se jiným v minulosti nepovedlo. Takže si myslím, že i on sám by chtěl, aby z toho summitu něco vzešlo. Uvědomuje si, že aby to tak bylo, bude muset i on sám Severní Koreji něco nabídnout. Myslím, že by mohl například přistoupit na zrušení sankcí a také na bezpečnostní záruku.

Oba lídři jsou nyní v médiích označovaní jako Tom a Jerry. Ještě donedávna si hrozili jadernými zbraněmi. Co se stalo, že oba najednou obrátili?

To nikdo ani pořádně neví. Je pravda, že před tím si přeměřovali "pindíky". (smích) Ale co se stalo, že vznikl takový obrat, na to nikdo nejspíš nemá odpověď. Nicméně hlavní změna postoje přichází ze strany KLDR, která se začala chovat jinak. Proč? To osobně netuším.

Objevují se spekulace, že v Severní Koreji panuje ekonomická krize...

Nemyslím si to. Rozhodně tam není ekonomická krize, která tam byla například v roce 2001 nebo 1994. Naopak, jsem toho názoru, že se jim tam daří docela dobře. Jediné, co se možná změnilo, je to, že se Kimovi už finálně podařilo dobudovat jaderné zbraně. Nyní věří, že může být v lepší vyjednávací pozici, než tomu bylo donedávna, kdy se cítil nejistě a třeba tušil, že jeho postavení vůči USA nebude dostatečně velké, což se mohlo už změnit.

Pokud však summit nedopadne úspěšně, co to bude pro obě země znamenat?

Byl by to návrat k tomu, co se dělo dříve, a k nějakému omezení kontaktů, jako tomu bylo například v roce 2017. Myslím si, že by to nebylo pro nikoho dobré, kdyby to tak dopadlo. Teď jsme aktuálně v optimistické fázi a věříme tomu, že by se to mohlo podařit.

Ale nemyslím si, že se to stane. Ten nejpravděpodobnější výsledek bude, že vydají nějaké společné prohlášení, ve kterém uvedou, že se zavazují ke společným cílům, které budou naplňovány. Poté bude následovat řešení detailů.

Kim Čong-un byl dvakrát těsně před summitem na návštěvě Číny. Jakou roli hraje tato země v nadcházejícím setkání?

Čína byla vždycky možná tím nejdůležitějším hráčem, který měl největší páky na to, přimět Severní Koreu, aby se nějakým způsobem chovala. Je tudíž stoprocentní pravděpodobnost, že s Čínou byl tento postup předem probraný. Kim byl dokonce i v Rusku, které je rovněž spojencem KLDR, takže si myslím, že i tam se dohodli na nějakém postupu. Navíc jsem si jistý, že by lídr KLDR takové kroky nepodnikal, kdyby věděl, že s tím Čína nebude souhlasit.

Proč si myslíte, že Čína s Ruskem postup KLDR schvalují?

Nechtějí, aby KLDR měla jaderné zbraně. Ono je to nebezpečné i pro ně, může se cokoli stát. Rovněž si myslím, že Čína by byla ráda, kdyby se snížila americká prezence okolo Korejí. Pokud by to navíc vedlo i k tomu, že by se Američané stáhli nebo by nabídli bezpečnostní záruky KLDR, tak to je něco, co by Čína určitě podporovala. Myslím si, že i tak se bude Čína co nejvíce angažovat, aby to dospělo do úspěšného konce.