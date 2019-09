Koněv zmizí, schválila Praha 6. Nahradí ho památník osvobození

Zastupitelé Prahy 6 schválili usnesení o nahrazení pomníku maršála Ivana Koněva památníkem osvobození Prahy na konci druhé světové války. Pro návrh hlasovalo 33 zastupitelů ze 45. Vyhlášení referenda, které navrhovali Piráti, zastupitelé zamítli. Na návrh nového památníku radnice vypíše otevřenou výtvarnou soutěž. Pro Koněvovu sochu chce najít jiné vhodné místo. Podle místostarosty Jana Laciny (STAN) by mohla být socha umístěna v plánovaném Muzeu paměti 20. století.

Kvůli kontroverznímu pomníku se vedou spory na mezinárodní úrovni. Ruské ministerstvo zahraničí české politiky označilo za iniciátory války se symboly vítězství nad fašismem. Ruský ministr kultury Vladimir Medinskij přirovnal starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09) k nacistickému pohlavárovi.

Radnice na základě přijatého usnesení upraví náměstí Interbrigády, řekl místostarosta Jakub Stárek (ODS). Nejprve je však nutné najít jiné místo pro Koněvovu sochu. Vedle Muzeua paměti 20. století se mluví o vojenském hřbitově na Olšanech. O přesunutí sochy do zahraničí radnice podle Laciny neuvažuje, nejvýše formou zápůjčky, doplnil.

Výtvarná soutěž, kterou městská část vyhlásí by mohla mít mezinárodní rozměr, řekl Lacina. Na financování nového památníku by se mělo z větší části podílet podle místostostarosty hlavní město. Peníze by mohly být z fondu na umění ve veřejném prostoru, kde je aktuálně 135 milionů korun.

Zastupitelé pověřili radu městské části, aby našla pro Koněvovu sochu důstojné uplatnění "nejlépe v některé z paměťových institucí", zároveň má zajistit nezbytné kroky k jejímu přemístění. Návrh zastupitelům předložila koalice TOP 09, KDU-ČSL, ODS a STAN.

Záměr sochu přestěhovat opakuje starosta Ondřej Kolář (TOP 09) několik týdnů. Navrhoval zahradu ruského velvyslanectví, které sídlí na území Prahy 6, o sochu podle jeho dřívějšího vyjádření projevila zájem i muzea.

Zastupitelstvo šesté městské části jednalo o pomníku maršála Koněva přes čtyři hodiny. U řečnického pultíku se vystřídali poslanci, občané, své k tématu řekli i zastupitelé jednotlivých politických klubů. Možnost vystoupit zastupitelé neumožnili bývalé komunistické poslankyni a pražské zastupitelce Martě Semelové ani proruskému aktivistovi Jiřímu Černohorskému, který opakovaně ze sochy strhával plachtu, kterou tam nechala instalovat radnice. Ani jeden z nich není občanem Prahy 6.

Při začátku jednání se před radnicí uskutečnila demonstrace zastánců odkazu ruského maršála. Přišli žádat o odvolání starosty Koláře. Na místo dorazily desítky lidí. Radnice kvůli tomu omezila provoz úřadu a zvýšila bezpečnostní opatření v budově.