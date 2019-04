Konflikt v Aréně Jaromíra Soukupa: Konečná se pustila do Okamury

V úterý se na televizní obrazovky TV Barrandov vrátila populární Aréna Jaromíra Soukupa, kde se věci nazývají pravým jménem. Ve studiu generální ředitel televize a moderátor pořadu přivítal europoslankyni Kateřinu Konečnou, Piráta Mikuláše Peksu, Radku Maxovou (ANO) a poslance z ČSSD Jaroslava Foldynu. Místy došlo k divokým slovním roztržkám, ale v mnohém se politici i shodli. A o čem se bavili? Tak například o užitečnosti Evropské unie, dvojí kvalitě potravin nebo o výši starobních důchodů.

Co lidem nejvíce vadí? Přesně tak znělo první téma pořadu. Na tabuli byla uvedena korupce, politická situace nebo důchody. Ohledně korupce byli všichni víceméně ve shodě - na stupnici 1-5 padala nejčastěji nejhorší známku, tedy pětka. Výjimku tvořila reprezentantka hnutí ANO, jež podotkla, že se korupční chování pomalu daří rozkrývat, a udělila čtyři minus.

Co se týče politické situace, došlo k rozporům. Zvláště Tomio Okamurovi dotaz sedl. Pustil se do kritiky ČSSD a jako řešení nabídl odvolatelnost politiků, kterou má jeho SPD v programu. Peksa chválil digitální zákon, kritice naopak podrobil Foldynu. "Za čtyři," oznámkoval. Maxová uvedla, že se poslanci mezi sebou baví. Přiznala problémy. Přesto byla pozitivní a dala trojku. Foldyna reagoval na Peksu tím, že zoufalci volí Piráty. Dal čtyřku.

Poslední věcí, co lidem vadí, jsou důchody. "Peníze jsou," podotkl Okamura. "Ale desítky miliard jdou na dávky, armádní akce v Afghánistánu. Důchody za pět." Doplnila ho Konečná. "Je to ostuda," pronesla a zmínila to, že by peníze sebrala z Bruselu. Peksa známkoval horší čtyřkou. Maxová se hodnotí kladně. "Snaha vlády za 1. Není to ale hitparáda," dodává.

"Vláda to podala tak, že by se důchodci měli stydět," poznamenal Soukup k argumentaci Maxové. "Takhle to myšleno není, odvětila Soukupovi zástupkyně hnutí. "Chodili čtyřicet let do práce. Můžou za to všechny vlády. Jsem z toho stavu velmi nešťastný. Dávám čtyři. Něco se děje," na závěr řekl Foldyna.

Svou šanci položit otázku dostali i diváci v zaplněné aréně. Podporujete zvýšení platů pro učitele před 2020? ptala se například Eva Tichá. "Máme to ve volebním programu, myslíme i na školníky, chceme, aby to bylo 130 % průměrné mzdy," nastínil Tomio Okamura. "Chceme to až v roce 2021, je to o dlouhodobém plánu. Je to kvůli rozpočtu," zdůvodnila Maxová, proč k razantnímu zvyšování dosud nedošlo.

A není to proto, že jsou v tom roce volby? kontroval Soukup. "Není," odvětila Konečná. "Super dotaz," pochválil Foldyna moderátora pořadu za důvtipnou poznámku. Dále přiznal, že není v téhle problematice úplně nestranný, protože jeho žena učí, ale uznal, že je potřeba kvůli financím vše dobře naplánovat, aby peníze nechyběly jinde, a upozornil na inkluzi, která podle něj nic dobrého nepřinesla, a vynaložily se na ni nemalé výdaje.

Dvojí kvalita potravin

"Je to v háji," několikrát zopakovala poslankyně Kateřina Konečná z KSČM. Nenechte to tak, začalo skandovat publikum. Konečná poté upozornila na Evropskou komisi, která podle ní zlegalizovala dvojí kvalitu potravin. "Kdo na tom má zájem?" zmínil Pirát Mikuláš Peksa. "Kdo za to nese odpovědnost?" tázal se opakovaně. Navrhl, aby se zavedl v Bruselu transparentní registr lobbistů, a nepřímo poukázal i na českého premiéra a jeho bývalou společnost Agrofert s tím, že se podle něj mohli zástupci vlády ocitnout ve střetu zájmů.

"Piráti ale nemají nic jiného na programu než "antiBabiš," kontrovala Radka Maxová z ANO. "Není to o našich výrobcích, tlak utváří řetězce, které zadávají neakceptovatelné podmínky," uvedla. "Chce to zapojit ministerstva, hovořit o problému i na evropské půdě. Jako Česko jsme se vyhranili," dodala. Není to tak, že se vláda koncernů bojí? bystře se tázal Jaromír Soukup. "Vlezli jsme do Evropy, oni to měli promyšlené, prodávají tady blafy," zuřil Jaroslav Foldyna. Dostal se ale do výměny názorů se Soukupem. "Není to spíše tím, že jim to dovolíme?" zeptal se pléna Soukup.

Do diskuze se zapojila i Konečná, která je pro razantní řešení. Podle ní bychom měli EU přitlačit i za cenu případné žaloby. "Juncker je furt opilý," vstoupil do toho Foldyna, následoval smích a souhlasné pokyvování. "Brusel podlehl korporacím. Je to důsledek devadesátek. To je ten váš kapitalismus!" zvýšila znovu hlas Konečná, která argumentovala i podnikatelskými aktivitami Tomia Okamury z období, než vstoupil do politiky. Okamura si to ale nenechal líbit a pronesl, že se do takové chabé diskuze odmítá pouštět. Soukup poté zklidnil situaci, protože Foldyna s Maxovou měli z roztržky srandu.

Není to typický podvod na voliče, že politiky ovládají jiní? nadhodil Soukup k tématu lobbisté. "Nesmíme podléhat tlakům," doplnila Maxová. "Mezi těmi firmami a vládou panuje jakási symbióza, až na výjimky nejdou proti sobě," uvedl Peksa jiný náhled na probíranou problematiku.

Jedním z posledních témat byl i vztah k samotné Evropské unii. Co pro politiky znamená, zazněl dotaz z hlediště. "Ztráta suverenity České republiky," okamžitě vychrlil Okamura. Ani další nemluvili o Bruselu příliš přívětivě. "Promarněná příležitost," zhodnotila Konečná. "Pokud se to nezmění, měli bychom vystoupit," dodala. "Musíme se starat o Evropu stejně jako o nás," postavil se do opozice Peksa a Maxová zase upozornila na to, že by se měly více prosazovat české zájmy.

