Kontrola: městská policie chybuje v zakázkách

Pražský magistrát loni prověřoval hospodaření městské policie, přičemž u zakázek za téměř 300 milionů korun našel nedostatky. Šéf pražské městské policie Eduard Šuster to však nevidí jako velký problém. Podle jeho slov šlo jen o chyby "administrativně-technického charakteru". Zprávu přinesl server iRozhlas.cz.

Úředníci zkontrolovali 35 veřejných zakázek, u většiny z nich našli nedostatky. Celkový objem těchto zakázek činí 293 milionů korun. "Vzhledem k počtu kontrolních zjištění a možných správních deliktů nelze potvrdit, že finanční prostředky byly čerpány oprávněně," stojí ve zprávě pro pražské radní.

Ředitel pražských strážníků Šuster ale práci kontrolorů bagatelizuje. "Pokud si někdo vezme z 240 zakázek 30 a u 24 najde nějaké administrativně-technické pochybení, tak si myslím, že na základě desetiprocentního vzorku nelze konstatovat, že je systém nefunkční," řekl v rozhovoru pro server iRozhlas.

Kromě toho většinu nedostatků, jež úředníci našli, už policie podle Šustera stihla napravit. "Většina problémů, které byly zjištěny, se odstranila už v průběhu kontroly nebo se na tom nyní pracuje. Přijali jsme opatření administrativní i personální. Jeden zaměstnanec, který zveřejňoval pozdě zakázky, byl vyhozen. Zbytek jsou administrativně-technické věci," prozradil.

Podezřelé faktury

Jaké konkrétní nedostatky magistrátní odbor kontrolních činností v hospodaření policie vůbec našel? Podle kontrolorů šlo o porušování transparentnosti, špatné stanovení předpokládaných hodnot zakázek či dokonce neproplacení náležitého přesčasu u pěti zaměstnanců.

V dokumentu se píše také o neefektivním nakládání s veřejnými prostředky během vyplácení služeb za úklid, údržbu budov nebo servisu vozidel. Speciálně je pak zarážející faktura u právní služby AK Brož, Sedlatý, s. r. o. Dokument uvádí, že u této veřejné zakázky byla cena za "vícepráce" až pětinásobně překročena.

Hadrava: Závěry kontroly jsou neobjektivní

Pražský radní Libor Hadrava (ANO) se však postavil na stranu městské policie. "Odbor kontrolních činností nedisponuje vlastními odborníky na veřejné zakázky, a přesto je chce kontrolovat a hodnotit. Na základě informací, které zpracovaly externí a nezávislé instituce, hodnotím závěry zpracované odborem kontrolních činností v tom lepším případě jako neodborné, neobjektivní a interpretaci těchto závěrů jako hrubě zkreslenou, v tom horším případě jako tendenční, účelovou a manipulativní s cílem poškodit pražskou městskou policii a její vedení," řekl Hadrava pro iRozhlas.

Proti tomu se nicméně ohradila vedoucí magistrátního odboru kontrolních činností Irena Ondráčková. "Výsledky externích auditů nám nejsou známy. Zde jen mohu poznamenat, že audit nemá vliv na kontrolní zjištění kontroly provedené kontrolním orgánem ze zákona a nemůže je měnit. Tvrzení je úsměvné a jsem přesvědčena, že to nemohlo být myšleno vážně. Kontrolu hospodaření městské policie nemůže navrhnout odbor kontrolních činností, není to v naší kompetenci. Do plánu ji navrhla Rada hlavního města Prahy a odsouhlasila," řekla.