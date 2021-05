Kontrola testování a očkování na zahrádkách nebude proveditelná, míní restauratér

Za neproveditelná v praxi považuje provozovatel olomouckých restaurací Drápal a U Mořice František Lorenc některá pravidla pro chystané otevření restauračních zahrádek, podle nichž se hosté budou muset prokázat testem na nový koronavirus, očkováním nebo proděláním nemoci covid-19. "Vůbec si neumím představit, jak to budeme dělat. Hlavně netuším, jak pak bude někdo kontrolovat, zda jsme to kontrolovali," řekl v úterý Lorenc.

Restaurační zahrádky se budou moci podle rozhodnutí vlády otevřít od pondělí 17. května. U stolu budou smět sedět nejvýše čtyři lidé, pokud to nebudou členové jedné domácnosti. Hosté se budou muset prokázat, že byli testováni, očkováni či prodělali covid-19. Lidé si podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) budou moci přinést svou vlastní testovací sadu a použít ji na místě.

Podle Lorence ale není v silách obsluhy restaurací kontrolovat osazenstvo zahrádky, zda je testováno, očkováno nebo prodělalo covid. "Jedna naše zahrádka má kapacitu 120 míst a jak budeme hlídat, kdo zrovna přišel, a kontrolovat ho, v realitě je to nereálné," míní Lorenc, podle nějž jedna jím provozovaná restaurace má i se zahrádkou kapacitu 250 míst a druhá 330 míst. "To je, jako kdyby se někdo snažil kontrolovat lidí, kteří vstupují do metra. Prostě to nejde," dodal Lorenc.

Lorenc si neumí představit ani to, že by hosté přišli na letní zahrádku poobědvat a před objednávkou si u stolu udělali test na koronavirus. "Přece se jim nebudeme šťourat v nose. Takhle to opravdu nejde," řekl Lorenc. Problematická podle něj zřejmě bude také kontrola dodržování těchto nařízení. "Hosté by se s případnými kontrolory asi moc nebavili," podotkl Lorenc. Dodal, že jsou už nyní prostranství u restaurací ve městech plné lidí. Naopak s dodržováním rozestupů i maximálního počtu lidí u stolů by provozovatelé zahrádek podle Lorence problémy mít neměli.

Mezi stoly budou muset být podle Havlíčka rozestupy alespoň 1,5 metru, stejná vzdálenost by měla být i od kolemjdoucích, pokud zahrádka není jiným způsobem oddělena například od chodníku. Jinak kapacita zahrádek omezena nebude. "Podmínkou je, aby zákazník byl očkován nebo testován na bázi PCR/POC testů, případně samotestů nebo prodělal covid-19," uvedl Havlíček. Testy se musejí lidé už nyní prokazovat například ve službách, jako jsou kadeřnictví, kosmetika, manikúra či masáž.

Restaurace, bary a kavárny musely loni na jaře zavřít od 14. března. Hosty mohly pustit na zahrádky od 11. května. Provoz vnitřních prostor vláda povolila od 25. května. Další nucené uzavření nastalo od 14. října, trvalo do 2. prosince. Následně ale platila pro gastronomická zařízení výrazná omezení kapacity i otevírací doby. Stravovací podniky jsou znovu uzavřené od 18. prosince. Občerstvení mohou prodávat jen výdejními okénky či rozvážet.