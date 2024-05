Konvojem svobody pokračují v Plzni Slavnosti svobody, oslavy konce války

Plzní dnes projel Konvoj svobody (Convoy of Liberty) s více než 300 vojenskými historickými americkými vozidly. Dvacet džípů vezlo potomky amerických a belgických veteránů, kteří v květnu 1945 město osvobodili. Po téměř pětikilometrové trase stály po obou stranách silnic, v oknech i na domech tisíce lidí, někteří s americkými a českými vlajkami a šeříky.

Konvoj dojel přes hlavní Klatovskou třídu a Rooseveltovu ulici na rozlehlé náměstí Republiky, které bylo zcela zaplněné. Lidé si mohli část vozů prohlédnout a popovídat si s příbuznými veteránů. Třetím dnem tak pokračují v Plzni čtyřdenní Slavnosti svobody v Plzni, na něž každoročně míří desítky tisíc lidí.

Konvoj svobody 2024 doprovodil přelet dobových letounů P-51D Mustang, Boeing B 75 Stearman a Stinson AT 19B /Reliant Mk III.

"Jen za klub vojenské historie 16. obrněné divize, který jede jako první, nás tu je 210 lidí, což je bojové čelo, a máme tu 60 až 70 kusů techniky, jak obrněné, tak týlového zabezpečení. Celkem je to délka až 400 metrů," řekl její velitel Pavel Rogl, hlavní organizátor konvoje. Vedl jeho renovovaný americký tank Sherman M4 a bojové čelo s obrněnými vozy. Za nimi pak jely první džípy. Součástí konvoje jsou další vojenské historické kluby včetně hostů z Itálie, Maďarska, Belgie, NIzozemska a Slovenska, kteří tvoří oddíly pěchoty.

"Zájem o konvoj je pořád, letos se museli lidé, kteří se nepřihlásili včas, odmítat, protože bylo 300 míst. To není rozmar, to je o kapacitě silnic, protože i tak ten konvoj trvá skoro dvě hodiny a zacpe celou Plzeň. A kdyby těch aut bylo dvakrát tolik, tak tu celé dopoledne nemohou Plzeňáci jezdit," řekl Rogl. Podle informací policistů a hasičů bylo sice registrováno 300 vozidel, ale několik dalších se přidalo. Rogl dodal, že zatím neví, zda příští rok na 80. výročí konce války se Plzeň rozhodne počet rozšířit. Všichni dotázaní "vojáci" z konvoje uvedli, že pokud jim to zdraví dovolí, tak určitě přijedou a čekají.

"Letošní účast je krásná. Všichni jsou natěšení na to kulaté výročí, takže se připravují, zkoušejí si to, jen do toho," řekl Rogl. Součástí průvodu byly také nákladní a osobní vozy, například dobový Ford, který přijel z Německa, cisterny, sanitky, dále motocykly i tři jízdní kola.

"Tady je to každý rok hezký. A když je to kulaté výročí, tak je to nejvíc. Těšili jsme se už na to 75., ale to nám zhatil covid," řekl Pavel Šefr, který přijel se šesti vojenskými motorkami z pražského Harley Clubu. Cítí, že bez veteránů, kteří se oslav neúčastní už druhým rokem, jsou plzeňské slavnosti "ochuzené, když už tu ti dědové nejsou". "Ale aspoň jezdí jejich příbuzní," uvedl Šefr, který řídil válečný stroj výhradně s originálními díly. Podle něj je tank Sherman, které jsou v ČR jen čtyři a jediný pojízdný, největší perlou průvodu. "To všude nemají. Takovýhle průvod není nikde v Evropě," řekl.

"Jedeme druhým rokem, je to nádherné a veliké, těšíme se. Záležet jsme si dali hlavně na dobových účesech, ale i na šatech," řekly dívky Šárka a Denisa z Domažlicka, které jely v džípu svého dědy Josefa Morávky z plzeňského Military Car Clubu (MCC), který mel v konvoji 70 členů. "Příští rok to bude giga party, pořád to má šťávu," řekl Morávka.

Víkend Slavností svobody patří zejména dobovým vojenským kempům, které jsou v sadovém okruhu pod náměstím a vedle kulturního domu Peklo v Pobřežní ulici. Pokračuje také kulturní program na třech pódiích. Slavnosti ukončí 6. května od 18:00 hlavní vzpomínkový akt u památníku Díky, Ameriko! s přeletem letadel české armády Alca a Gripen.