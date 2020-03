Koronavirus v Česku: ve středu přibylo 291 nakažených

Počet nakažených koronavirem v Česku se k dnešnímu ránu zvýšil na 1775 případů. Během středy přibylo 291 potvrzených případů, zatím nejvíce za jeden den. Nejvyšší byl ale ve středu i počet testovaných lidí, laboratoře provedly téměř 4100 testů, celkem bylo otestováno zhruba 26 700 lidí. Z nemoci COVID-19 se vyléčilo deset pacientů, šest nakažených zemřelo. Vyplývá to z aktualizovaných údajů ministerstva zdravotnictví na webu ke koronaviru. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ráno na twitteru uvedl, že u 34 pacientů má onemocnění těžký průběh.

Doposud největší denní nárůst od vypuknutí epidemie zaznamenalo Česko ve čtvrtek 19. března, kdy přibylo 205 případů nákazy, v dalších dnech byly přírůstky nižší. Podle odborníků může být do konce března kolem 3000 nakažených a celkový počet případů může růst až k 15 000.

Počet testovaných roste v posledních dnech zhruba o tisícovku denně. Zatímco o víkendu bylo v sobotu i v neděli provedeno každý den méně než 2000 testů, v úterý to bylo zhruba 3000 testů a ve středu 4100.

Během středy zemřeli s nemocí COVID-19, kterou vir způsobuje, tři pacienti, všichni měli chronické zdravotní potíže. Nemocnice na Bulovce informovala o úmrtí třiaosmdesátiletého pacienta z Prahy a středočeská hygienická stanice o dalším zemřelém pacientovi z Kladenska, který byl v domácím léčení. Třetí pacient zemřel v Thomayerově nemocnici v Praze, kde je na oddělení následné péče 13 seniorů nakažených novým koronavirem. Minulý týden se tam nemoc prokázala u tří zdravotních sester, před nimi u dvou dalších na plicní klinice.

Nemoc COVID-19 se ve středu také potvrdila u sedmi klientů odlehčovací sociální služby Sovy v Českém Krumlově a tří členů jejího personálu. Dva klienti ve věku kolem 90 let jsou v nemocnici.

Zpřísnění volného pohybu

Právě senioři jsou považováni za nejohroženější skupinu, co se týče možné nákazy novým typem koronaviru. Senioři nad 65 let a handicapovaní starší 50 let mají proto vyhrazený čas pro nákupy ve větších obchodech s potravinami a drogerií od 8.00 do 10.00.

Stát kvůli šíření nového koronaviru dál zpřísnil volný pohyb na veřejnosti. Lidé se mají venku pohybovat nejvýše ve skupinkách po dvou. Ministerstvo také lidem nařídilo, aby od ostatních udržovali alespoň dvoumetrový odstup, pokud je to možné. Od čtvrtka také platí přísnější pravidla pro pendlery, kteří jezdí do prací do Německa a Rakouska.

O epidemii bude prostřednictvím videokonference jednat Ústřední krizový štáb a zasedá také vláda. Formou videokonference se bude konat i jednání předsedů sněmovních stran s premiérem Andrejem Babišem (ANO).