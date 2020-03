Koronavirus v ČR: nakažených je již 18

V Česku je pozitivně potvrzeno 18 případů nákazy novým typem koronaviru. Odpoledne na tiskové konferenci na Úřadu vlády oznámil nejprve první tři nové případy premiér Andrej Babiš (ANO), o půl hodiny později další tři Hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová.V karanténě nařízené hygieniky je asi tisíc lidí, dalším nařídili zůstat doma zaměstnavatelé. Ministerstvo zdravotnictví nařídilo, aby doma zůstali všichni, kdo se od páteční půlnoci vrátí z Itálie.

"My jsme sem přišli a byly plus tři případy, teď už je plus šest. Musíme to rychle zanalyzovat, odkud je ten přenos, kdo to je, a dělat všechno pro to, aby se to nešířilo," řekl premiér Andrej Babiš. Dva z nově potvrzených případů na onemocnění COVID-19 jsou z Ústeckého kraje. Lidé byli na stejném lyžařském zájezdu jako první nakažený muž z Děčína.

Vyhledávání všech kontaktů

Hygienici v současné době vyhledávají všechny kontakty lidí, jejichž vzorky byly na nákazu pozitivní. "Vyžaduje to opravdu vysoké kapacity hygienické služby. Doufám, že v této etapě jsme to schopni trasovat do nějakého podobného čísla. Protože pokud by epidemie byla masová, byly by to stovky, tak je logické, že by už nebylo možné všechny kontakty trasovat," uvedl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. V Německu podle něj dokázali sledovat kontakty u prvních 100 nakažených, dál kapacity nestačily.

Podle Prymuly jsou v Evropě čtyři země, kde se nákaza šíří nekontrolovaně, a to Německo, Španělsko, Francie a především Itálie, kde je v současné době asi 16 500 Čechů.

"Je zřejmé, že musíme být připraveni zejména na to, abychom měli dostatek ventilovaných lůžek, protože v Itálii prošlo jednotkami intenzivní péče 350 lidí," řekl Prymula. Lůžka s ventilátory jsou potřebná pro pacienty, kterým se rozvinou komplikace, například těžký zápal plic nebo dechová nedostatečnost.

"Najedeme na systém, který bude podobný jako v ostatních zemích. Případy, které jsou pozitivní, ale jejich klinický průběh je naprosto nezávažný, budou izolovány v domácích podmínkách. V nemocnicích budou případy, které budou vyžadovat péči," dodal náměstek.