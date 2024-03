Kosmická firma Spacemanic z Brna pracuje na třech projektech

Brněnská společnost Spacemanic, která se zabývá navrhováním i sestavováním vesmírných nanosatelitů, vyrostla za deset let své existence ze startupu bez vstupu velkého investora a nyní pracuje na třech vesmírných projektech. Při akci Brno Space Days, kterou pořádá Hvězdárna a planetárium Brno, se otevřela veřejnosti.

Lidé si při exkurzi prohlédli model prvního slovenského satelitu skCUBE i první družice svého druhu GRBAlpha, která slouží k detekování gama záblesků, nahlédli i do laboratoří, kde se satelity navrhují a sestavují.

Kořeny Spacemanic sahají ještě před oficiální vznik v roce 2014, řekl ČTK zakladatel a ředitel společnosti Jakub Kapuš. "Začínal jsem na projektu první slovenské družice skCUBE, kterou jsme vyvíjeli vlastními silami včetně všech subsystémů deset let. V roce 2017 jsme ji vyslali do vesmíru, kde pracovala 1,5 roku. Za tu dobu jsme se hodně naučili a začali nás také oslovovat další firmy i výzkumníci, zda bychom pro ně něco podobného mohli udělat," popsal Kapuš.

Velkým úspěchem Spacemanic byla práce na družici GRBAlpha, která je na oběžné dráze Země téměř tři roky a pracuje na detekci gama záření. "Loni dokázala GRBAlpha něco, co zatím žádná velká družice - pozorovat nejsilnější gama záblesk v historii a zaznamenala celý jeho průběh. Díky tomu ji vzpomněla i NASA v několika článcích. Data z této kostky, která má hranu o velikosti deset centimetrů, se stala extrémně cennými pro vědeckou komunitu," dodal zakladatel Spacemanic.

Za jediný rok, od ledna 2022 do ledna 2023, vypustila brněnská firma čtyři české družice, z toho tři vznikly ve Spacemanic. Loni v listopadu vypustila společnost do vesmíru třetí slovenskou družici a má tak podíl na všech slovenských družicích, které kdy vyletěly na oběžnou dráhu. "Šlo o komerční misi Veronika pojmenovanou po dceři slovenského podnikatele, družice je celá růžová. Tuto misi jsme připravili za méně než rok od prvotního nápadu, To dokazuje, že vypuštění družice do vesmíru nevyžaduje velké národní agentury a investice za stamiliony," doplnil Kapuš.

Je hrdý na to, že jeho startup vyrostl do své současné podoby bez příchodu velkého investora zvenčí. V současnosti pracuje na třech projektech: na vypuštění chorvatské družice, na projektu GRBBEta, který navazuje na GRBAlpha a má nést unikátní experiment.

"Naším největším projektem je Corvus pro Evropskou vesmírnou agenturu (ESA) . Vyvíjíme pro něj pokročilou nanosatelitní platformu, která dokáže vykonávat nejkomplikovanější úkony, na oběžnou dráhu by měla putovat na konci roku 2025," uvedl ředitel Spacemanic. Společnost, která sídlí v Brně, v současnosti zaměstnává 25 lidí.