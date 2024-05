Kostel v Doubravníku získal po opravě ocenění, o víkendu jej čeká požehnání

Tři roky trvaly práce na kompletní obnově kostela Povýšení svatého Kříže v Doubravníku na Brněnsku. V sobotu 25. května se uskuteční slavnostní požehnání kostelu, který zvítězil v kategorii velkých staveb v soutěži Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje roku 2023.

Pro budoucnost kostela byla nejzásadnější obnova střechy, věžiček i vybudování odvětrávacího systému, který odvádí ze stavby vlhkost, řekla ČTK starostka Doubravníku Barbora Šenkyříková (KDU-ČSL).

Kromě rekonstrukce střech byly vytvořeny a osazeny repliky věžiček. Původní totiž byly zničené povětrnostními vlivy. "Bylo třeba vyměnit i některé prvky v krovech, protože byly poničené. V jednom místě byly segmenty, které tvoří korunní římsu lodi a zároveň drží krov, pokleslé, a bylo je nutné vyzvednout. Restaurovány byly i všechny mramorové prvky fasády, obnovena byla celá fasáda," popsala práce Šenkyříková.

Kvůli odvádění vlhkosti byl vytvořen odvětrávací kanál od paty zdiva, byla snížena část terénu okolo kostela a byly také obnoveny otvory v klenbě kostelní lodi. "Vedou do krovu a z krovu je vlhkost dál odvětrávaná, Tyto otvory v klenbě byly už od stavby kostela, v průběhu let ale byly zaslepeny. Nyní při rekonstrukci byly obnoveny," uvedla starostka.

Proudění vzduchu napomáhají také výklopná okénka ve vitrážích. I ty se dostaly do péče restaurátorů. Část z nich byla kompletně restaurována a část pouze přetěsněna, protože prošly obnovou už v roce 2000.

Restaurátoři dostali do práce také historické lavice, zpovědnice i litinové sarkofágy z hrobky Mitrovských a všechny vstupní dveře. Nově vyrobené jsou veškeré mříže tak, aby se ke kostelu stylově hodily.

Úplně nové jsou elektroinstalace, osvětlení i protipožární zabezpečení. Farníci podle starostky jistě ocení také originální způsob, jakým bylo vyřešeno chladné prostředí v kostele. "V průběhu let tady zkoušeli různé způsoby vytápění, v mramorovém kostele bývá velice chladno. Problém je, že jakékoliv otopné těleso v prostoru působí velmi rušivě a každé teplo vypuštěné do prostoru okamžitě uniká do kamenných stěn nebo skrz vitrážová okna. Na radu projektanta jsme zvolili variantu vytápěných podsedáků. Polštáře jsou vyhřívané a skrz pódium pod lavicemi jsou připojené ke zdroji energie," popsala Šenkyříková. Uvnitř kostela bylo kvůli pracím na ventilačních opatřeních nutné obnovit omítku do asi dvou metrů výšky a celý interiér kostela má novou výmalbu.

Veškeré práce stály 61 milionů korun, z nichž 58 milionů pokryla dotace z evropského operačního programu na ochranu kulturního dědictví. Římskokatolická farnost, která byla investorem prací, si na opravy vzala úvěr. Přispěl i Jihomoravský kraj a městys Doubravník.

Kostel Povýšení sv. Kříže v Doubravníku stojí na místě původního kostela zaniklého kláštera augustiniánek a jeho stavba začala v roce 1535. Má podobu goticko-renesančního trojlodí s hranolovou věží. Pod presbytářem byla původně pernštejnská hrobka, kterou v roce 1645 vyplenila švédská armáda. Poslední velká úprava kostela spadá do let 1859 až 1867, kdy nechal hrabě Vladimír Mitrovský přistavět ke kostelu novogotickou hrobku Mitrovských a dal do ní převézt ostatky svých předků. Dnes se v ní nachází 19 litinových sarkofágů.