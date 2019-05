Krach ve volbách? Poslanecký klub ČSSD nikdo neopustí

Poslanecký klub ČSSD po neúspěšných volbách do Evropského parlamentu (EP) neopouští žádný z jeho členů. Novinářům to po jednání klubu řekl jeho předseda Jan Chvojka. Výsledkem vládní strany, která získala 3,95 procenta hlasů a přišla o zastoupení v EP, se klub zabýval, žádné usnesení či výzvu k němu ale nepřijal. Podle Chvojky vnitrostranická debata vyvrcholí 21. června na předsednictvu, kde by mělo nejužší vedení představit svou vizi, jak postupovat do krajských voleb v příštím roce.

"Logicky jsme výsledky projednávali, byla to zajímavá a místy vzrušená debata, ale neměla žádný závěr. Že by třeba klub vyzýval někoho k rezignaci, to opravdu ne," uvedl Chvojka. Sociální demokraté si podle něj dali za úkol sednout si a diskutovat o hlavních problémech. Diskuse by měly vyvrcholit 21. června, kdy vedení představí, co by měla ČSSD změnit před příštími volbami. Klub podle Chvojky nikdo neopouští.

Diskuse na klubu se netýkala iniciativy pardubického hejtmana Martina Netolického, který chce založit hnutí, jež by ve volbách spolupracovalo s ČSSD. O záměru ale Chvojka jako šéf pardubické krajské organizace ví. "Tento plán (Netolický) prosazuje v řádu několika měsíců, má posvěcení krajského výboru," řekl Chvojka. Záměrem ale není potlačit či upozadit značku ČSSD, dodal. "Jen chce na kandidátku víc osobností, ne jen zasloužilé osobnosti ČSSD," uvedl.