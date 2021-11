Kraje preferují, aby děti chodily na očkování proti covidu k praktikům

Kraje by uvítaly, pokud by děti očkování proti koronaviru absolvovaly u svých lékařů. Snížilo by to případný nápor na velkokapacitní vakcinační centra. Navíc děti jsou na očkování zvyklé u svých pediatrů a ve známém prostředí budou situaci snadněji zvládat. V úterý to řekl předseda rady asociace krajů a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

"Žádáme, aby očkování malých dětí bylo primárně vedeno přes ordinace praktických lékařů. Pokud máme vůbec stíhat naočkovat seniory a dospělé, kteří mají nárok na třetí dávku, tak mi přijde nesmyslné, abychom očkovací centra ještě zatížili dětmi," uvedl Kuba.

Očkovat se v Česku mohou zatím dobrovolně zájemci od 12 let. Registrace dětí ve věku pět až 11 let k očkování by se měla spustit 13. prosince, schválené vakcíny od firem Pfizer/BioNTech mají do Česka dorazit o týden později. "Chtěli bychom proto poprosit všechny rodiče, aby to řešili cestou svých praktických lékařů. Navíc právě praktičtí lékaři mají s očkováním dětí zkušenost a dobře znají i zdravotní stav svých pacientů," uvedl jihočeský hejtman.

Epidemie koronaviru v Česku v posledních týdnech sílí, v minulém týdnu denní počty nově nakažených třikrát přesáhly 20 tisíc. V pondělí testy odhalily 17 599 nových případů covidu, asi o 3100 víc než před týdnem. Podle údajů ministerstva zdravotnictví bylo v Česku dosud aplikováno 13,37 milionu dávek vakcíny proti novému typu koronaviru. Ukončené očkování má 6,34 milionu lidí, což představuje 67,9 procenta populace ve věku od 12 let. Třetí dávku dostalo více než 788 tisíc očkovaných. Nárok na přeočkování mají nyní lidé půl roku po dokončeném předchozím očkování. Senioři nad 60 let a lidé chronicky nemocní si mohou od této středy nechat dát posilující dávku už po pěti měsících.