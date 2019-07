Krajská ČSSD: Staněk by měl odejít z vlády

Olomoucká krajská organizace ČSSD vnímá působení svého člena Antonína Staňka ve funkci ministra kultury negativně. Krajský předseda sociálních demokratů a poslanec Jiří Zemánek v úterý řekl, že sice zaznívají delší dobu i hlasy pro vyloučení Staňka ze strany, v současné době to však podle něj již situaci nevyřeší. Staněk by měl podle své domovské stranické organizace především co nejrychleji odejít z vlády.

"Rozkol ve vládě už způsobil, složitější už to být nemůže. Na druhou stranu krajská organizace doporučuje, aby se pan ministr snažil situaci co nejrychleji vyřešit. Je však pravdou, že i kdyby sám chtěl odejít, což demisi podal, podpis prezidenta tam musí být. On svým způsobem je také v pasti. Osobně nevím, jak to odblokovat, zřejmě pouze odchodem z vlády. To je jediné odblokování současného stavu," uvedl Zemánek.

Olomoucká krajská organizace ČSSD tlačí podle něj na to, aby Staněk situaci neeskaloval a pokusil se ji s prezidentem vyřešit, k čemuž by měl mít příležitost v pátek. "A to tak, aby to své vládní angažmá urychleně ukončil," uvedl Zemánek. Podle něj na krajské organizaci padají a padaly už delší dobu i otázky týkající se vyloučení Staňka ze strany. "Pokud jsme to neudělali před měsícem, kdy to mohlo ještě něco řešit, tak v současné době to nemá ten potencionál, který od toho všichni očekávají," podotkl Zemánek.

V současné době se Staněk podle Zemánka jeví jako muž prezidenta Miloše Zemana. Poukázal však na to, že v ČSSD je řada Zemanových příznivců, takže kroky Staňka mají u části členů strany podporu. "Musím říct, že řada členů sociální demokracie mu drží palce. Opravdu si myslí, že poukázal na nějaké nešvary," dodal Jiří Zemánek.

Ministr kultury a bývalý olomoucký primátor Antonín Staněk v květnu podal demisi, kterou ale Zeman nepřijal. ČSSD následně požádala premiéra Andreje Babiše (ANO), aby poslal prezidentovi návrh na odvolání ministra, kterému podle ústavy musí hlava státu vyhovět. Zeman tak dosud neučinil a opakovaně se vyjádřil ve smyslu, že by si přál Staňkovo setrvání v kabinetu. Tento týden plánuje šéfa ČSSD Jana Hamáčka se Staňkem usmířit na jednání v Lánech. ČSSD trvá na výměně ministra a v pondělí by měla hlasovat, zda kvůli otálení prezidenta opustí vládu.