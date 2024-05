Krajské a senátní volby se uskuteční 20. a 21. září, termín vyhlásil prezident

Volby do zastupitelstev krajů se letos uskuteční společně s prvním kolem voleb třetiny senátorů 20. a 21. září. Předpokládané druhé kolo senátních voleb tak bude 27. a 28. září, skončí tedy na svatováclavský státní svátek. Termín voleb dnes vyhlásil prezident Petr Pavel, oznámil na webu odbor komunikace prezidentské kanceláře.

Rozhodnutí hlavy státu ještě musí spolupodepsat premiér Petr Fiala (ODS). Před čtyřmi lety se krajské a senátní volby konaly na začátku října, prezident tedy mohl pro krajské volby vyhlásit o týden pozdější termín, než který stanovil.

Strany a hnutí budou mít do poloviny července čas na to, aby navrhly své kandidáty jak na krajské zastupitele, tak na členy horní parlamentní komory. Zákonná lhůta pro nominace skončí 16. července. Na počátku srpna pak registrační úřady rozhodnou o tom, kteří z kandidátů splnili zákonné podmínky a budou k volbám připuštěni.

Datum voleb vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Pavel tak měl na tento úkon čas do léta. Volby do Senátu i do krajů se musí konat ve třicetidenní lhůtě končící dnem uplynutí volebního období zastupitelů či senátorů.

V krajských volbách se volí každé čtyři roky, a to ve 13 krajích. Prahy se krajské volby netýkají, své představitele do zastupitelstva hlavního města občané vybírají při volbách do obcí. V případě Senátu se volby konají každé dva roky s tím, že se týkají jen třetiny z 81 křesel v horní parlamentní komoře.

Nejvíce křesel, a to 14 z 27, bude v senátních volbách obhajovat frakce ODS s TOP 09, která je nejsilnějším klubem v horní parlamentní komoře. S odstupem následují Starostové před lidovci. Opoziční ANO bude usilovat o znovuzvolení v jediném z 27 obvodů, kde se volby budou konat, stejně jako Piráti nebo Sociální demokracie. Kluby stran současné vládní koalice si v Senátu udrží většinu i v případě, že by jejich nominanti v žádném z obvodů neuspěli.

V krajských volbách bude nejvíce křesel obhajovat opoziční hnutí ANO, a to 178 z celkového počtu 675 zastupitelů. Vládní ODS a Piráti před čtyřmi lety shodně obsadili po 99 mandátech, STAN se Starosty pro Liberecký kraj dohromady 91 mandátů, KDU-ČSL 53, Sociální demokraté ještě jako ČSSD 37 ze 125 obhajovaných, SPD 35 a adepti navržení TOP 09 pak 19 mandátů. KSČM si v roce 2020 ještě jako parlamentní strana udržela 13 z původních 86 křesel.

Od roku 2026 se budou krajské, senátní a obecní volby konat vždy na konci prvního říjnového týdne. Změnu, která má zabránit posouvání termínu těchto voleb směrem k létu, přinese novela ústavy, kterou prezident podepsal v březnu.