Krajské nemocnice mají dostatek místa pro pacienty s koronavirem

Nemocnice v krajích mají v současné době dostatečnou kapacitu pro pacienty s koronavirem. Pokud by to bylo nutné, jsou připravené uvolnit další lůžka. Většina lidí hospitalizovaných s covidem-19 nemá vážný průběh. Intenzivní péči a připojení na umělou plicní ventilaci vyžaduje pouze několik z nich. S nemocí se nyní v Česku potýká 10.218 lidí, nejvíce od začátku epidemie.

Liberecká nemocnice, která je v kraji jediná vyčleněná pro příjem pacientů s covidem, může přijmout až 25 lidí na infekčním oddělení a případně využít další lůžka na jiných odděleních. Nyní má čtyři pacienty. Mluvčí krajské záchranné služby Michael Georgiev ve čtvrtek řekl, že nemají problém s umístěním nakažených. "Zatím jsme nic takového nezaznamenali, samozřejmě je to vždy po dohodě s nemocnicí, kam přijet, jak přijet, kde předat pacienta, ale vždy se domluvíme," uvedl.

Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové se dopoledne léčilo s koronavirem 12 pacientů, dva byli napojeni na plicní ventilaci. Kapacity jsou dostatečné, ačkoliv jde o jediné zařízení v kraji, které nemocné s covidem-19 léčí. "Potřebu lůžek lze řešit aktuálně podle potřeby. Pokud to bude nutné, můžeme hospitalizovat desítky pacientů (s covidem). FN Hradec Králové má traumatologický plán na případnou nutnost uvolňovat další a další lůžka," řekl náměstek ředitele hradecké FN Zdeněk Tušl.

Na Vysočině je vyčleněno asi 60 lůžek

Krajské nemocnice na Vysočině mají pro pacienty s covidem vyčleněno zhruba 60 lůžek. V kraji je momentálně hospitalizováno 13 lidí. "Kapacity zatím stačí. Pokud by nestačily, zkusíme udělat ještě další intenzivní lůžka na infekčním oddělení v Jihlavě. A pokud by byla situace velmi kritická, nezbývá než přistoupit k tomu, co už jsme tady měli, to je k uzavření nemocnice. Ale tomu se snažíme vyhnout, je to až poslední scénář," sdělil hejtmanův náměstek pro zdravotnictví Vladimír Novotný (ČSSD).

Českobudějovická nemocnice má obsazeno necelých 50 procent lůžek na infekčním oddělení, která jsou určena především pro pacienty s covidem-19. Nárůst případů koronaviru nijak neomezuje chod zdravotnického zařízení. V případě dalšího navyšování by svá lůžka poskytly i jiné jihočeské nemocnice.

V Karlovarské nemocnici, kde je jediné infekční oddělení v kraji, nově vyčlenili čtyři lůžka na oddělení ORL, kam jsou umisťováni pacienti, u nichž existuje podezření na nákazu koronovirem, ale nemají ještě výsledky testů. "Jde o to, aby tito pacienti nebyli v kontaktu s ostatními. V případě potřeby jsme schopni podobná lůžka vyčlenit i na dalších odděleních," řekl mluvčí Karlovarské krajské nemocnice Vladislav Podracký.

Denní přírůstky jsou větší než tisíc

Česko ve středu zaznamenalo druhý denní přírůstek nad 1000 nových případů nákazy koronavirem, laboratoře potvrdily 1161 pozitivních testů. Také hospitalizovaných v posledních dnech přibylo. V nemocnici je podle údajů na webu ministerstva zdravotnictví 244 lidí, z toho 57 v těžkém stavu. Celkem se za více než půl roku od výskytu prvních potvrzených případů covidu-19 v Česku nakazilo koronavirem 31 036 lidí, z nichž se přes 20 000 už vyléčilo a 444 zemřelo.

Kvůli zhoršené situaci začala od čtvrtka v celém Česku platit povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách budov. Už od začátku září musí mít lidé zakrytá ústa a nos ve veřejné dopravě, na úřadech a dále ve zdravotnických a sociálních zařízeních.