Krajský soud zamítl návrh na obnovu řízení v případu vraždy seniora na Zlínsku

Krajský soud ve Zlíně dnes zamítl návrh na obnovu řízení v případu brutální vraždy seniora ve Slopném na Zlínsku z roku 2011. V minulosti za ni byli odsouzeni Maroš Straňák ze Slovenska a Čech David Šimon, odpykávají si tresty 24,5 a 20,5 roku vězení. Návrh na obnovu řízení podali oba.

Obnovy řízení se Straňák se Šimonem v uplynulých letech domáhali několikrát, avšak taktéž bez úspěchu. Vinu dlouhodobě popírají. Rozhodnutí soudu není pravomocné, odsouzení si proti němu podali stížnost. Žalobce se práva stížnosti vzdal.

I přes rozsáhlé dokazování nenastal podle předsedy senátu Pavla Dvorského ve skutkovém stavu vycházejícím z dřívějších zjištění soudů takový obrat, který by odůvodnil povolení obnovy řízení. Justice v minulosti uznala oba muže vinnými při zohlednění pachových stop nalezených na místě činu. Byly i na těle zavražděného. K usvědčení Straňáka se Šimonem přispěli také bratranci Milan Rakaš a Ludvík Mencl, dříve Rakaš, kteří tvrdili, že se jim Straňák ve vazbě s vraždou svěřil. "Oba svědkové svou předchozí výpověď nepozměnili, naopak na ní před soudem trvali," řekl Dvorský.

Straňák označil Rakašovu i Menclovu výpověď jako nepravdivou. Obhajoba považuje oba svědky za nedůvěryhodné. "Budeme se bránit dál u vrchního soudu. Pakliže nebudeme úspěšní ani tam, budeme pokračovat dál k ústavnímu soudu. Můj klient stále zůstává na pozici té, kterou tvrdí od začátku, že byl nevinný. A já subjektivně v rámci poskytnuté obhajoby se nemohu smířit s tím, že k odsouzení primárně došlo na základě výslechu dvou naprosto nevěrohodných osob," řekl novinářům Straňákův obhájce Josef Bartončík. "Nevzdáme se. Budeme bojovat dál," uvedl otec druhého z odsouzených, Dalibor Šimon.

V červnu při závěrečných návrzích Straňák před soudem zopakoval, že vraždu nespáchal. Účast na vraždě znovu odmítl i Šimon, řekl, že s ní nemá vůbec nic společného. Po dnešním rozhodnutí řekl, že spravedlnost není. Obhajoba žádala, aby soud v případu zrušil předchozí rozsudky krajského a vrchního soudu a rozhodnutí na ně navazující, povolil obnovu řízení a vrátil věc státnímu zástupci k došetření. Tvrdila, že některé důkazy, na základě nichž byli Straňák se Šimonem v minulosti odsouzeni, se podařilo vyvrátit a navíc se objevily důkazy nové, které svědčí o jejich nevině. Obžaloba s tím nesouhlasila. "Skutečnosti, které byly navrhovány obhajobou, nelze brát jako nové důkazy, které by mohly odůvodnit obnovu řízení," řekl státní zástupce Martin Malůš.

Případem se před nedávnem zabývaly reportérky serveru Seznam Zprávy, které poukázaly na některé nesrovnalosti. Mencl, jenž byl v minulosti odsouzený za podvod, novinářkám tvrdil, že se mu Straňák k vraždě nepřiznal a čin popíral. Řekl jim, že dostal nabídku nižšího trestu, pokud bude v případu vypovídat. Letos v březnu však Mencl u soudu uvedl, že reportérkám lhal.

V případě Rakaše novinářky tvrdí, že mu soud v minulosti krátce před jeho svědectvím proti Straňákovi ze zdravotních důvodů přerušil trest vězení, který si odpykával za investiční podvod. Do vězení se poté nevrátil. Rakaš ale odmítl, že by propuštění mohlo být odměnou za jeho předchozí svědeckou výpověď. Uvedl, že má přetrvávající zdravotní potíže. Podle soudu nic nenasvědčuje tomu, že by Rakaš s Menclem získali za svá svědectví proti Straňákovi výhody.

Podle dosud pravomocného rozsudku oba pachatelé napadli sedmasedmdesátiletého muže v jeho domě v září 2011. Útočníci seniora surově bili po celém těle, škrtili ho a kopali. Podle znalců mu zasadili desítky ran. Zraněním na místě podlehl. Pachatelé si z domu odnesli asi 3000 korun a šperky za 14.000 korun.

Případ měl komplikovaný vývoj. Krajský soud nejprve dvojici zprostil obžaloby pro nedostatek důkazů, z podnětu vrchního soudu však nakonec poslal pachatele do vězení. Objevily se totiž nové důkazy v podobě výpovědí spoluvězňů, právě bratranců Rakašových.

Policie měla při objasňování vraždy ztížené podmínky. Mrtvého seniora s rozbitou hlavou našli příbuzní, kteří si mysleli, že upadl a zranil se sám. Násilnou smrt odhalila až pitva. V té době však už rodina stopy na místě činu uklidila.