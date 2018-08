Krásná doba, když byl Havel zavřený, psali komunisti. Jen špatný vtip?

Velkou vlnu kontroverze a pobouření vyvolal příspěvek na facebookové stránce KSČM pro Liberecký kraj. Komunisté v něm sdíleli text, v němž oslavovali dobu 80. let, kdy bylo pivo "za babku", hranice zavřené a pozdější první prezident Československa a následně i Česka Václav Havel seděl ve vězení. Po hlasité kritice nakonec stránka příspěvek smazala. Členka krajského a okresního výboru KSČM k tomu uvedla, že šlo jen o vtip. Informoval o tom server idnes.cz.

"Kdysi dávno, na počátku osmdesátých let, byla krásná doba. Pivo za dvě padesát, hranice zavřené a Havel též." Takhle nekompromisně sdílela 2. srpna svůj příspěvek KSČM pro Liberecký kraj. Na své stránce ho nechala celý týden, než ho definitivně smazala. Za tu dobu ho sdílelo kolem dvou set uživatelů.

"Já bych rád věřil, že to je z vedra, že autor toho statusu byl v teplém prostředí a málo pil. Ale trochu se bojím, že to přesně vystihuje podstatu KSČM, že by ráda vrátila nesvobodné doby," uvedl pro server liberecký hejtman Martin Půta (Starostové). "Oslavovat to, že byl někdo za své názory ve vězení, mi přijde za hranicí dobrého vkusu," dodal.

Vtip existující v několika verzích

Členka krajského a okresního výboru KSČM Dana Lysáková tomu ale nepřikládá moc velkou důležitost. "Vnímám to jako vtip. Na sociálních sítích koluje tento vtípek poměrně dlouho, a to v několika verzích. Je u toho třeba známka s bývalým prezidentem Husákem a podobně. A těch politických vtipů koluje velké množství. Ať už jsou více, či méně zdařilé," obhajuje chování člověka, který daný text sdílel.

Jeho identitu však Lysáková nesdělila. "Nedělá to jeden člověk, máme několik správců, kteří se o sociální sítě starají," uvedla. Ti se mezi sebou nakonec asi dohodli, že příspěvek smažou, neboť od čtvrtka už se na stránkách nenachází.

Lysáková ve své reakci pro iDNES ještě doplnila, že podobné příspěvky kolují také kolem prezidenta Miloše Zemana a rovněž nejsou moc uctivé. "Pokud vezmu například to, co jsou někteří schopni stvořit kolem současného prezidenta Miloše Zemana, tak ty ataky jsou hluboko za hranou nejen slušnosti, ale i zákona," řekla.

Amatérská struktura správců

Podle politologa Kamila Švece jde o ukázku toho, že o Facebook komunistů se starají spíše amatéři nežli profesionálové. "Svědčí to o tom, že struktura správců sociálních sítí politických stran, v tomto případě tedy KSČM, je poměrně amatérská a je na špatné úrovni. Evidentně to spravuje někdo, kdo nemusí být nutně školený, resp. kdo by koordinoval tyto záležitosti, a píše si tam spíš své osobní názory. Může se pak stát, že se odchyluje od oficiálních stanovisek té strany," myslí si.

"Na druhou stranu to může svědčit o tom, že tyto příspěvky ukazují mnohem zřetelněji, co si minimálně část členů stranu upřímně myslí, tedy to, co by se předsednictvo strany zdráhalo říct," polemizuje.