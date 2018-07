Krejčíř má opravdu malou celu. Česko žádá o zlepšení podmínek

Česká diplomacie podpořila požadavky Radovana Krejčíře na zlepšení jeho podmínek ve vězení v Jihoafrické republice. Jihoafrické úřady zatím oficiálně nereagovaly, uvedla v úterý Česká televize (ČT). Krejčíř je v JAR vězněn od roku 2013, v roce 2016 zde byl odsouzen k 35 letům vězení za pokus o vraždu, únos, mučení a obchod s drogami.

Krejčíř si vyžádal pomoc od pracovníků českého velvyslanectví v Pretorii, podle ČT je to poprvé od jeho útěku z ČR, co se na české úřady obrátil. "My jsme jeho požadavky na zlepšení podmínek ve věznici podpořili a napsali jsme žádost na vězeňskou správu," řekla ČT mluvčí ministerstva zahraničí Irena Valentová. "On má opravdu malou celu, která neodpovídá standardům OSN," dodala.

O Krejčířových stížnostech na podmínky v jihoafrickém vězení minulý týden informovala tamní média. Krejčíř uvedl, že se ho takto jihoafrické úřady snaží zabít nebo mu vytvořit takové podmínky, aby se zabil sám. Tvrdil mimo jiné, že žije v cele o ploše 3,9 metru čtverečních, což neodpovídá mezinárodně uznávanému minimu 5,5 metru čtverečních. Stěžoval si na nekvalitní matraci, z níž ho bolí záda, na vězeňskou stravu a na to, že mu byl zabaven počítač a nemůže se tak přes komunikační program Skype spojit s rodinou.

Krejčíř uprchl z České republiky v roce 2005. Pražský vrchní soud mu letos v březnu pravomocně potvrdil za pokus o vytunelování státního podniku Čepro a za řadu dalších činů souhrnný trest 15 let vězení. V JAR čelí Krejčíř podezření také z dalších zločinů včetně vražd a vyšetřován je také kvůli několikanásobnému pokusu o útěk z vězení.

Česko od roku 2007 usiluje o vydání Krejčíře z JAR. Krejčíř se nejprve snažil extradiční proces zpomalit žádostí o politický azyl, ale před dvěma lety tuto žádost stáhl a vydávací řízení tak mohlo pokračovat. Letos jihoafrický soud rozhodl, že Krejčíř může být Česku předán. "Nicméně konečné rozhodnutí musí učinit ministr spravedlnosti Jihoafrické republiky a podle našich informací se tak dosud nestalo," řekla Lucie Machálková z tiskového oddělení českého ministerstva spravedlnosti.