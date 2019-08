Krejčířovu vilu zasáhl požár, škoda půjde do milionů

Někdejší vilu uprchlého odsouzeného podnikatele Radovana Krejčíře v Černošicích u Prahy zasáhl v noci na úterý rozsáhlý požár. Plameny zničily téměř celou střechu. S ohněm do rána bojovalo několik jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů, kolem 7.30 se jim podařilo dostat požár pod kontrolu, řekla mluvčí středočeských hasičů Vladimíra Kereková. Škoda byla předběžně odhadnuta na pět milionů korun. Příčinu určí vyšetřovatelé hasičů a policistů, hasiči zůstanou na místě minimálně ještě dopoledne. Dům, na který byla kvůli Krejčířovým dluhům uvalena exekuce, je dlouhodobě neobývaný. V dražbě se vilu opakovaně nepodařilo prodat.

V noci byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu, ještě ráno na místě likvidovalo požár osm hasičských jednotek, řekla Kereková. Museli se vypořádat s tím, že střecha je rozsáhlá, členitá a nepřehledná. Hasiči nyní požár dohašují a postupně rozebírají shořelou střechu. Během dopoledne se počet zasahujících jednotek sníží.

"V 1.55 nám byl nahlášen požár rodinného domu v Černošicích. Platí tam nyní druhý stupeň požárního poplachu, zasahuje osm jednotek. Hasiči pracují v dýchací technice a rozebírají střechu, která byla zasažena v plném rozsahu," uvedla brzo ráno mluvčí hasičů.

Kolem 9.00 se na místě sejdou vyšetřovatelé, aby začali zjišťovat příčinu požáru. Zatím nejsou informace, že by byl při požáru někdo zraněn. Zásah hasičů bude pokračovat ještě několik hodin, dodala Kereková.

V někdejší Krejčířově rezidenci v Černošicích si podnikatel nechal vybudovat vnitřní i venkovní bazén, saunu, výtah, squashové kurty, luxusní mramorové schodiště i pověstné akvárium, v němž choval žraloka. Kdysi luxusní vila řadu let chátrá, několikrát se stala terčem zlodějů či vandalů, před dvěma lety tam podle reportáže České televize pronikla i skupina youtuberů. Případný kupec by podle odhadů musel vynaložit další miliony korun na renovaci neudržovaného domu. Zatím žádný zájemce se ale ani při opakovaných dražbách nenašel. V dobách, kdy v ní Krejčíř žil, byla cena nemovitosti odhadována na víc než půl miliardy korun. Loni na podzim ji stát neúspěšně nabízel v dražbě za necelých 49 milionů korun.

Exekutoři v roce 2017 vydražili menší Krejčířovu vilu, která je vzdálená několik stovek metrů. Zájemce ji v elektronické aukci koupil za 15,8 milionu korun. Odhadní cena objektu byla o deset milionů vyšší.

Padesátiletý Krejčíř patří podle různých svědectví k nejbrutálnějším a nejbezohlednějším lidem, kteří se dostali do rozporu se zákonem. Z Česka uprchl před policejním vyšetřováním v červnu 2005 při domovní prohlídce právě černošické vily, v současnosti je ve vězení v Jihoafrické republice. Česko požaduje jeho vydání, v minulosti na něj Praha vydala několik mezinárodních zatykačů. V České republice byl pravomocně odsouzen za podvody s akciemi Tepláren Otrokovice, vytunelování firmy Technology Leasing a daňový únik firmy M5 k souhrnnému trestu 10,5 roku vězení. V případu tunelování firmy Čepro ho český soud poslal za mříže na 15 let, mimo jiné za přípravu vraždy celníka. Do tohoto trestu se započítává i jeho dřívější odsouzení. V JAR si odpykává 35 let vězení za pokus o vraždu, obchod s drogami a únos.