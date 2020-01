Kremlík by nemusel z ministerstva odcházet, poznamenal Babiš

Končící ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) by mohl zůstat v resortu a zabývat se některými konkrétními projekty. Premiér Andrej Babiš (ANO) to v úterý řekl novinářům při návštěvě Veselí nad Moravou. Kremlík je podle něj dobrý právník. Po jeho odvolání by měl současný ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) podle Babišova návrhu trvale vést obě ministerstva.

"On (Kremlík) je velice dobrý právník a možná, i s panem Havlíčkem jsme o tom mluvili, že by zůstal v resortu a měl na starosti nějaké konkrétní projekty," řekl Babiš. Kremlík končí po tři čtvrtě roce ve funkci ministra dopravy, podle Babiše manažersky nezvládl kritizovanou zakázku na informační systém pro elektronické dálniční známky. Předseda vlády předpokládá, že Havlíčka do funkce uvede v pátek ráno.

Zakázku na informační systém a e-shop pro elektronické dálniční známky za 401 milionů korun získala od Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) bez soutěže společnost Asseco Central Europe. Způsob přidělení a cenu zakázky kritizuje opozice, zásadně se nelíbí i Babišovi, který v úterý zopakoval, že nejlepší by bylo zakázku zrušit a udělat znovu. Jde ale podle něj o čas. Kremlík zakázku zrušit nechtěl. V tiskové zprávě uvedl, že věřil SFDI, že má takovou zakázku absolutně pod kontrolou.

"On to samozřejmě zdědil. Podle mě ta hlavní chyba je, že se to vůbec nezkomunikovalo. Ta hlavní chyba je na SFDI, si myslím," uvedl Babiš. Podivoval se, proč fond dopravy věc nekonzultoval s vládním zmocněncem pro IT a digitalizaci Vladimírem Dzurillou.

"Od 1. 2. se to už nemůže stát. Veškeré zakázky institucí i státních firem musí být konzultovány s útvarem hlavního architekta na ministerstvu vnitra. Já jsem včera požádal všechny ministry, že nás musí informovat. To IT je hrozné dědictví, historicky vždycky tam byly problémy. Stát na to musí dohlédnout centrálně a transparentně," dodal premiér.

Veřejná nabídka na e-shop

Podnikatel v informačních technologiích Tomáš Vondráček vyzval k uspořádání veřejného hackathonu. Výsledek této akce, jež se uskuteční o víkendu, by měl stát využít v zakázce na e-shop dálničních známek, řekl Vondráček. Při hackathonu pracují vývojáři ve vymezeném čase na řešení konkrétního problému nebo na vytvoření zadaného softwarového projektu.

"To je velice malinký segment. S panem Vondráčkem jsme v kontaktu. Myslím, že v neděli se možná i setkáme, aby nám ukázal, jak to chce řešit. Je to otázka na kolegy, jakým způsobem můžeme potom tyto externí firmy do toho zapojit," dodal Babiš.