Kremlík to podcenil, řekl Havlíček v Duelu Jaromíra Soukupa

Do pořadu Duel Jaromíra Soukupa přijal pozvání ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček, kde čelil nepříjemným otázkám ohledně dálničních známek, cen mobilních operátorů či problematiky řízení dvou ministerstev naráz. Jak obstál?

V úvodu pořadu Soukup upozornil na mediální popularitu, kterou Karel Havlíček v posledních dnech prožívá v souvislosti s dvojitou funkcí ministra. "Mediální popularita je krátkodobá záležitost. Soustředím se na to, abych za několik měsíců udělal z ministerstva dopravy to, co se povedlo na ministerstvu průmyslu a obchodu," odpověděl. A dodal, že bývalý ministr dopravy Vladimír Kremlík je pracovitý člověk, který však příliš věřil lidem kolem sebe a manažersky to podcenil.

V souvislosti s ministerstvem dopravy nemohl moderátor vynechat elektronické dálniční známky. Svého hosta se zeptal, zda pomocí tohoto systému budou auta pod větší kontrolou.

"Jedná se o zjednodušení práce policie, vše se bude vyhodnocovat elektronicky. Ano, žijeme v době digitální revoluce, což přináší velké šance, ale i velká rizika. Rozumím tomu, že jsou lidé nervóznější. Ale mobilní telefon je v tomhle mnohem nebezpečnější," ubezpečil Havlíček.

Současně přiznal, že byla zakázka na dálniční známky rozhodně zpackaná. "Pana premiéra jsem dlouho neviděl takhle rozzuřeného. My nevíme, jestli to šlo úředně správně, ale manažersky to bylo rozhodně špatně. Člověk by to takhle v byznysu nikdy neudělal. Postupovali dobře pouze úřednicky," zhodnotil.

Došlo také na diskuzi ohledně mobilních operátorů. Soukup připomněl, že čtvrtý hráč na tomto trhu příliš nezmění. "My jsme upozorňovali, že aukce nesměřuje k tomu, že se posílí konkurenční prostředí. Naše argumenty nebyly brány v potaz, nakonec se nic nestalo. Pár týdnů před spuštěním aukce je nula zahraničních zájemců, v lepším případě jeden tuzemský. Ve hře je poměrně malý hráč, který s trhem nic neudělá. Takže navrhujeme, aby to bylo prodlouženo o několik měsíců. Český telekomunikační úřad v tomhle jednoznačně selhal," vysvětlil.

Ministr dopravy čelí tlaku

V další části pořadu došlo na otázku dopravy. "První musí nastat restrukturalizace struktury, která tam je. Musíme udělat jiné organizační schéma, přesoutěží se všichni náměstci a vybereme ty nejlepší. Nastavíme kontrolní mechanismy na 15 organizačních složek, to jsou firmy, které spravují více jak 150 miliard obratu. Ať už jsou to České dráhy, nebo Správa železnic," reagoval.

Soukup nemohl vynechat otázku ohledně spojení obou ministerstev, která má nyní Havlíček ve své kompetenci. "Bylo to na stole už několikrát. My jsme si říkali, že bychom s tím přišli před volbami a propojili to. Teď nastala tato situace. Je rok a půl do voleb. Otázka ministra dopravy je velmi citlivá. Ten člověk musí mít odborné vybavení, alespoň co se týče hospodaření. Já bych ho stejně musel dostávat do té pozice," vysvětlil a dodal, že je tato pozice pod obrovským tlakem.

V závěru pořadu se moderátor Havlíčka zeptal na slogan The Country for the Future, jehož autorem je právě ministr. "To vzniklo náhodou. Připravili jsme s Babišem inovační strategii, což byl zásadní dokument, a změnili jsme řízení výzkumu. Chtěli jsme tomu dát nějakou značku. Během tři čtvrtě roku se z toho stal hit, lidi to začali nosit na plackách a líbí se jim to," pochvaloval si.