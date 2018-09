Advokát vrahů: Nemůžu mít výčitky svědomí

Během své kariéry obhajoval nejméně šestnáct zabijáků včetně například členů nechvalně známého Berdychova gangu. "Víte, podobní vrazi přijdou o všechny své známé, příbuzné a zůstane jim jediná osoba - a tou je jejich advokát," říká právník Jaroslav Ortman. Vypráví o svých klientech i o problémech české justice.

Říkají vám mandanti pravdu?

Říkají. Každému vždy zdůrazním, ať mluví pravdu. A když to neudělá, velmi rychle to zjistím a odmítnu ho zastupovat. Protože když mi lže, vede mě po falešné stopě a může se stát, že tím sám sobě ublíží.

To už se stalo?

Ano, několikrát. Například jsem měl klienta, který údajně znásilnil malou holčičku, neměla ani deset let. Tehdy si mě vyžádal on sám. Když jsem za ním přišel, vehementně mi tvrdil, že to neudělal. Skutek popíral, ale ze spisů jsem věděl, že to není pravda.

Takže vám lhal?

Lhal, ale později jsme si vyjasnili, že když klame svého advokáta, škodí jen sám sobě. Nakonec mi přestal zapírat a řekl, jak to opravdu bylo, že nešlo o klasické znásilnění, ale že holčička po něm takový styk chtěla, když v podobné pozici viděla svoji matku, a můj klient s tím souhlasil. Protože se mnou spolupracoval, jeho případ jsem vzal. Rozsudek pro něho nedopadl až tak špatně.

Přece jen, té dívce nebylo ani deset let a on měl sex s ní jednoznačně odmítnout, i kdyby ho sama stokrát chtěla. Neměl jste chuť se s ním rozloučit?

Jeho čin neomlouvám, to rozhodně ne! Ale já jsem obhájce, mým úkolem není trestat, ale pomáhat. Nejsem soudcem. Navíc je to také člověk a má právo na advokáta, který je na jeho straně. Případ byl navíc otevřený po delší době. Té holce bylo asi patnáct roků, když ohlásila znásilnění, které zažila v dětství. Při výpovědi také částečně lhala a na tom jsme postavili obhajobu. Kdybych byl lékař, přivezli mi na sál vážně zraněného a já bych věděl, že je to vrah, myslíte si, že bych ho mohl neošetřit? Ne! Nemůžu mít ani výčitky svědomí. Zažil jsem už i soud, kdy byl potrestán nevinný člověk, a to je hrůza.

Stejně, nebojíte se, že to váš tehdejší klient zopakuje u jiného dítěte?

Nebojím. Už by to neudělal. Dodnes mi píše k narozeninám a k Vánocům.

