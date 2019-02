Bizarní trestné činy: stříhání vlasů i krádeže zubů

Ukradl své přítelkyni zubní protézu. Myslel si, že si pak nenajde jiného partnera. Jakkoli se to může jevit jen jako úsměvná historka z manželské poradny, podle trestního zákoníku to je zločin. Policie v poslední době řeší více podobných případů.

Muž ostříhal ženě proti její vůli dlouhé pěstěné vlasy. Osmiletý hoch sám řídil stavební nakladač a jel s ním přes náměstí za babičkou. Podle nespokojeného obyvatele přijeli popeláři do jeho ulice příliš brzy, proto na ně podal trestní oznámení. I takové záležitosti nakonec skončí u policejních vyšetřovatelů, kteří se jimi musejí zabývat stejně vážně, jako když vyšetřují vloupání do rodinného domu nebo organizované krádeže luxusních aut.

Například v polovině ledna přistála na stole trutnovských kriminalistů velmi neobvyklá kauza. Třiatřicetiletý muž se vloupal do hotelového pokoje ve Špindlerově Mlýně. Vyrazil dveře a zaútočil na svou přítelkyni, která se s ním chtěla rozejít. Začal ji bít a nakonec jí ukradl umělý chrup. Venku náhradní zuby zahodil mezi stromy a zmizel. Doufal, že si jeho bývalá přítelkyně kvůli tomu nenajde nového partnera. "Bez zubů nebude pro jiné tak hezká jako pro mě," vypověděl později u výslechu. Policie po něm pátrala několik dní, nakonec ho zadržela, když se ve Špindlerově Mlýně procházel po stezce pro pěší. Zjistila, že krádež zubů nebyla jeho jediným porušením zákona. Jednomu muži ukradl peněženku, vymontoval rovněž autobaterii z nabouraného auta. Vznikla škoda za 12 tisíc korun. Vyšší trest ho však čeká za napadení expřítelkyně. Policisté útok označili za loupežné přepadení. "Použil násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci," řekl Lukáš Vincenc z královéhradecké krajské policie. Okresní soud v Trutnově poslal lupiče rovnou do vazby, za mřížemi nakonec může zůstat až deset let.

Ostříhané vlasy

Obdobný "zamilovaný" případ řešila rovněž policie českolipská. Jedenatřicetiletý muž půjčil své o tři roky mladší kamarádce peníze. Kolik to bylo, vyšetřovatelé nezveřejnili. Muž sice nepožadoval žádné úroky, počítal však s jinou protislužbou - chtěl mladou ženu dostat do postele. Dáma, která má partnera a s ním dítě, "nápadníka" odmítla. Muže to rozzlobilo a požadoval peníze okamžitě nazpět. Podle policejní mluvčí Ivany Balákové o půjčce neexistoval žádný záznam, žádná smlouva. Původní dohoda prý zněla, že žena obnos vrátí, až ho bude mít.

Rozhněvaný muž už ale nechtěl čekat, a jeho kamarádka si proto nakonec půjčila jinde. Peníze mu přinesla do práce v doprovodu přítelkyně, aby měla svědka, že sumu skutečně vrátila. Tu ale muž vyhodil za dveře a ženu, která mu do té doby dlužila, zatáhl do chodby. Tam už čekala jeho přítelkyně. Dvojice chytila oběť pod krkem, začala do ní kopat a bít ji pěstmi. Muž jí nakonec ještě ostříhal dlouhé vlasy, aby ji ponížil. Napadená skončila s bolestmi v zádech na traumatologii. Utrpěla i šok a dodnes navštěvuje psychologa. "Pro nás je to hodně výjimečný případ a ukázka neuvěřitelné lidské krutosti," řekla policejní mluvčí Baláková. Oběma útočníkům teď hrozí až osm let vězení.

Osmiletý řidič

Ačkoli se tu a tam objeví zpráva, že si nezletilý chlapec "půjčil" otcovo auto, loňský případ malého šoféra z Rychnova u Jablonce nad Nisou je přesto výjimečný - i pro zkušené policisty. Po tamním náměstí se totiž proháněl osmiletý Honzík ve stavebním nakladači. Tříapůltunového stroje s dítětem v kabině si samozřejmě nemohli nevšimnout kolemjdoucí, kteří okamžitě zavolali policii. Ta ho dostihla nedaleko náměstí. Hoch pomalu, plynule, aniž by někoho ohrozil, zastavil u krajnice. Jako ostřílený řidič. Jakmile k němu policista přistoupil, rázem z něho byl opět malý, vyděšený chlapec. Ukázalo se, že stavební stroj patří firmě jeho otce. Půjčil si ho. Proč? "Jel se podívat za babičkou, bydlí kousek," řekl chlapcův tatínek. Syn pak slíbil, že už to víckrát neudělá. Řídit se naučil právě od otce už v sedmi letech, do běžného silničního provozu však nejezdil. Policie případ řešila jako přestupek a vzhledem k pachatelovu věku ho odložila.

Příliš časní popeláři

Popeláři v nevelké obci nedaleko Neratovic si od loňského léta dávají velký pozor, aby nepřijeli vysypávat kontejnery příliš brzy ráno. Důvodem je oznámení na policii, které na ně podal jeden tamní obyvatel. Vadilo mu, že popeláři pracují už před pátou ranní, kdy on ještě spí. "Pán si stěžoval na brzký svoz odpadu," potvrdila mluvčí mělnické policie Markéta Johnová. Zaskočeni byli policisté i muži vysypávající kontejnery. "Lidem už dneska vadí asi úplně všechno. I to, že pracujeme," řekl TÝDNU popelář Martin Hušbauer. Nespokojený občan rovněž požadoval, aby se kontejnery přemístily jinam. Policie nikoho neobvinila. "Věc jsme prošetřili a předali příslušnému městskému úřadu v Neratovicích," uvedla mluvčí Johnová. Popeláři nicméně mohou dostat pokutu za rušení nočního klidu.

"Smrtelně" jedovatý pavouk

Z loňského léta je rovněž případ z Moravské Třebové. Na tamní služebnu dorazil muž přesvědčený o tom, že celému městu hrozí invaze smrtelně nebezpečných pavouků. V uzavřené sklenici měl důkaz - osminohého tvora, jehož chytil v jedné místní firmě. Na internetu si prý ověřil, že jde o skutečně velmi jedovatý druh. Přivolaný entomolog však okamžitě poznal, že to žádný zabiják není, i když na první pohled může u někoho svým zbarvením a velikostí vyvolávat hrůzu. "Entomolog řekl, že jde o běžného, u náš žijícího křižáka pruhovaného, který není jedovatý a ani chráněný," sdělila policie. A tak se pavouk mohl vrátit do přírody. Nálezce se pak ještě jednou podíval na internet a všiml si, že u zmíněného textu byla fotografie úplně jiného druhu, navíc s poznámkou "Ilustrační foto".

TEXT BYL ZVEŘEJNĚNÝ V ČÍSLE ČASOPISU TÝDEN 09/2019.