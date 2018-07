Brněnská policie řeší narušení koncertu známého jazzmana

Pondělní brněnský koncert amerického jazzmana Billa Frisella a jeho narušení obyvatelem jednoho z přilehlých domů nejspíš bude mít dohru v přestupkovém řízení. Plyne to z vyjádření policie. Frisell s kapelou hrál na náměstí Svobody v rámci putovní přehlídky Bohemia Jazz Fest. Koncert rušil silný monotónní zvuk z oken domu číslo 11, který připomínal sirénu nebo bezpečnostní alarm.

Další koncert Bohemia Jazz Festu se v Brně koná v úterý, od 20.30 znovu zahraje Frisell.

Policisté v pondělí na místo přijeli po telefonátu na linku 158, oznamovatel si stěžoval na nadměrný hluk z koncertu. Na náměstí ale museli policisté se strážníky řešit spíše narušování koncertu nepříjemným zvukem, který vadil řadě návštěvníků. Přesně ve 22.00 skončil jak koncert, tak rušivý zvuk.

"Hlídka na místě vše zdokumentovala a po došetření bude pravděpodobně celá událost předána správnímu orgánu k dalšímu projednání," uvedl mluvčí policie Pavel Šváb. "Co se týče narušování koncertu, mohlo by se jednat o přestupek proti občanskému soužití. O něm by rozhodovala rovněž přestupková komise," řekl Šváb.

Podobný názor má tajemník městské části Brno-střed Petr Štika. "Podle naší právní klasifikace se jedná o přestupek proti občanskému soužití. Samozřejmě organizátoři Bohemia Jazz Festu mohou požadovat náhradu škody. To by mohlo vést ke změně právní klasifikace," uvedl Štika. Připomněl, že koncert chtěla zaznamenat Česká televize.

Podle Štiky byl koncert řádně ohlášený a splňoval všechny předpoklady, aby se mohl uskutečnit. Už během dne se ale proti konání koncertu několikrát ohradil obyvatel domu číslo 11 a žádal po tajemníkovi, aby zakročil. K zákazu nebo ukončení koncertu však nebyl žádný právní důvod, uvedl Štika.

Stejný oznamovatel se proti akcím na náměstí staví dlouhodobě, vyhrál soudní spor s městem. Podle Štiky tentýž člověk například letos v únoru požadoval ukončení klidné akce na podporu dětské onkologie, jejíž účastníci rozdávali letáčky a pořádali sbírku pro dětské pacienty.