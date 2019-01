Brutálně napadl ostrahu. Soud mu vyměřil téměř osm let

Za loňské brutální napadení pracovníka bezpečnostní ostrahy hypermarketu ve Zlíně-Malenovicích si devětatřicetiletý Daniel Nesvadba definitivně odpyká sedm let a deset měsíců. Rozhodl o tom v úterý olomoucký vrchní soud. Potvrdil tak rozsudek zlínského krajského soudu, proti kterému se odvolal žalobce. Žádal vyšší trest, muži hrozila původně sazba pět až 12 let. Soud to však odmítl. Trest si Nesvadba odpyká ve věznici s ostrahou.

Muž půjde do vězení za zločin těžkého ublížení na zdraví a výtržnictví. "Uložený trest ve druhé třetině zákonné trestní sazby je sice mírný, ale není nepřiměřeně mírný. Odvolání státního zástupce jsme proto zamítli," uvedl předseda senátu Vladimír Štefan.

Žalobce se odvolal pouze proti výši trestu, žádal 8,5 až deset let vězení. "Uložený trest neodpovídá všem okolnostem případu, máme za to, že je nepřiměřeně mírný. Na obžalovaného je potřeba působit trestem přísnějším. Zdůrazňuji fakt, že obžalovaný je recidivistou, který byl již desetkrát ve výkonu trestu odnětí svobody. Předchozí odsouzení se zcela minula účinkem. Uložený trest by měl ochránit po co nejdelší dobu společnost před jím samým," uvedl státní zástupce Jaroslav Kouřil.

Podle předsedy senátu byla však předchozí odsouzení především majetkového charakteru. Dvě násilná odsouzení slouží podle něj jako podklad pro přísnější kvalifikaci, a na obžalovaného tak nelze pohlížet jako na speciálního recidivistu.

Incident se stal loni v květnu ve chvíli, kdy Nesvadbu příslušník ostrahy vykázal z prostor před nákupním centrem. Nesvadba zareagoval po předchozí potyčce tak, že pracovníkovi ostrahy vytrhl teleskopický obušek, kterým muže napadl. Zasadil mu sedm úderů do zad a dva údery do hlavy. Muži přitom zlomil nosní kůstky a zub, způsobil mu řadu pohmožděnin, zlomil mu loketní kost a prsty na rukou a způsobil mu také četné oděrky. Zraněný byl až do konce srpna v pracovní neschopnosti.

Dokazování u soudu bylo poměrně jednoduché, útoku přihlíželi svědci a byl zachycen i na kamerovém záznamu. Nesvadba byl v minulosti již desetkrát ve vězení, dvakrát byl odsouzen za podobnou trestnou činnost. Podle soudu opakování trestné činnosti svědčí o výrazném narušení jeho osobnosti a resocializace je u něj obtížná.