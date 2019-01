Čech podezřelý z vraždy porušil nařízení soudu. Vrátil se z Indie

Čech, který strávil několik let v indické vazbě kvůli podezření z vraždy své české přítelkyně, se navzdory zákazu vrátil do ČR. Indický soud ho sice v roce 2017 nepravomocně osvobodil, ale nesměl vycestovat ze země. Muž se přesto z Indie dostal do Nepálu a odletěl do Prahy. Informuje o tom Mladá fronta Dnes (MfD). Česko nemá možnost vydat muže do Indie, pokud by s tím sám nesouhlasil.

Tělo české turistky policisté nalezli v noci na 7. srpna 2013 v penzionu na pláži ve městě Kalangut v západoindickém státě Góa. Před smrtí byla žena podle indických médií vystavena surovému násilí a měla větší počet bodných a řezných ran. Indická média tehdy napsala, že se k vraždě týž den přiznal devatenáctiletý partner oběti.

Muž později tvrdil, že přiznání bylo vynucené. Soud ho osvobodil v roce 2017. "Z procesních důvodů kvůli nedostatku usvědčujících důkazů," sdělil MfD Robert Řehák z tiskového odboru ministerstva zahraničních věcí. Konat se má ještě odvolací soud. Čech podle svého otce pobýval po propuštění asi rok v Indii a poté se přes Nepál vrátil do Česka. "Je na rozhodnutí indických orgánů, jestli za porušení zákazu vycestování mu určí nějakou sankci nebo ne," uvedl Řehák.

Ministerstvo ale neví, jak se muž dostal do Nepálu. Indické úřady mu totiž odebraly pas. "Ministerstvo prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Dillí poskytovalo zmíněnému českému občanovi v průběhu jeho zadržení standardní konzulární ochranu. O jeho vycestování z Indie nevědělo a neposkytovalo mu v tom žádnou asistenci," řekl deníku Řehák. V Nepálu nemá ČR velvyslanectví, muž ale mohl náhradní doklad k návratu do Česka získat na zastupitelském úřadu jiného státu Evropské unie.

Rychlý sňatek

Čech od léta žije se svým otcem a indickou manželkou na Nymbursku. "Před Vánocemi za ním přijela holka, Indka. Po Novém roce zjistila, že se kvůli končícímu vízu bude muset vrátit, tak se narychlo vzali," sdělil MfD jeho otec.

Po návratu do Česka byl muž na policii, kde takzvaně podal vysvětlení. "S ohledem na současnou fázi trestního řízení v ČR, naprostou atypičnost případu, zejména stran uplatnění cizozemského, značně exotického práva, a aktuální stav řízení vedeného v Indické republice, nelze v současné době predikovat další vývoj a postup," řekl deníku mluvčí středočeské policie Zdeněk Chalupa.

Varianta, že by si muž případný trest uložený indickým soudem odpykal v Česku, je možná pouze teoreticky. "Na tuto formu justiční spolupráce ČR nemá smlouvu," sdělil MfD Martin Bačkovský z tiskového oddělení ministerstva spravedlnosti.