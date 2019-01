Celníci zadrželi muže pašujícího z Dubaje heroin

Celníci na pražském letišti v Ruzyni zadrželi minulý týden pětačtyřicetiletého cizince, v jehož zavazadle našli zhruba šest kilogramů heroinu. Muž přicestoval do Prahy z Dubaje a drogu pašoval v dvojitém dnu svého kufru. Jestli byla určena pro český trh nebo měla jít dál do zahraničí, se zatím neví. Sdělila to mluvčí ruzyňských celníků Šárka Miškovská.

Podle ní si celníci vybrali cizince na základě běžné kontroly. Jeho zavazadlo nejprve zkontrolovali pomocí rentgenu, při následné prohlídce kufru objevili dvojité dno, kde našli neznámou látku, která při testu pozitivně reagovala na heroin. Šlo o 6353,4 gramu drogy včetně obalu. "Přesné množství bude zjištěno dodatečnou komplexní odbornou analýzou," doplnila mluvčí.

Celníci předali muže kriminalistům k zahájení trestního stíhání kvůli podezření z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.