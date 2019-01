Česko, velmoc pašeráků aut

Náš stát se stal významnou tranzitní zemí, přes kterou se do Polska převážejí ukradená auta z Německa či Rakouska. Policisté vědí, že se jim podaří chytit jen malou část pašeráků. Ti často jezdí zdrogovaní a neberou na nic ohled. Případů přibývá.

Stalo se krátce před Štědrým dnem: policisté na Náchodsku dopadli cizince, který ujížděl v ukradeném mercedesu z Německa. Mířil do Polska. "Tam však už díky úspěšnému zákroku, při němž policisté museli použít i služební zbraně, nedojel," informovala policie Královéhradeckého kraje. Prchající muž nechtěl za žádnou cenu zastavit, najížděl do policistů a ti mu museli prostřelit pneumatiku. Tím ovšem honička neskončila. Cizinec utekl do lesa a snažil se skrýt v porostu, jenže ho vypátral policejní pes. Pašerák, který byl pod vlivem drog, skončil ve vazbě a hrozí mu až dvanáct let vězení.

Případy jsou si velmi podobné. Na začátku je luxusní vozidlo ukradené v Německu nebo Rakousku. Následuje převoz přes české území do Polska, kde "kurýr" dostane odměnu v přepočtu okolo 30 tisíc korun. Jede se nonstop. Aby to pašerák zvládl, nadopuje se drogami, avšak někdy se stane, že nedojede - skončí v poli, ve stromě nebo zamotaný v elektrickém vedení. Policisté každý rok zatknou desítky takových nebezpečných šoférů. Ačkoli pro tyto případy neexistuje celorepubliková úřední statistika, muži v uniformách na základě svých zkušeností hovoří o tom, že jich přibývá.

Sedm chycených kurýrů

Policista Roman Smolka z Libereckého kraje chytil během několika let už sedm pašeráků automobilů. Třeba v dubnu 2017 si všiml BMW s německou značkou. Podezřelé mu bylo, že tak drahý vůz řídí mladý muž - většině pašeráků je mezi pětadvaceti a pětatřiceti. Na výzvu k zastavení nereagoval, naopak se snažil ujet. Řítil se směrem na Liberec, chvilkami až 180kilometrovou rychlostí, přejížděl do protisměru, protijedoucí auta mu uhýbala. V jedné obci ho zmátlo značení silnic, a tak skončil v poli. Jeho pokus o útěk už byl marný. "Byl to Polák pod vlivem drog. Stejně jako ostatní tvrdil, že si ho najali neznámí krajané," řekl Smolka.

Mnohem dramatičtěji skončila honička na podzim 2018. Roman Smolka pronásledoval se svými kolegy kurýra v kradeném audi. Marně se ho snažili zastavit u Jablonného v Podještědí, nepomohla ani namířená pistole. "Musel jsem uskočit, prohnal se těsně kolem mě," popsal událost policista. Zloděj v rychlosti nezvládl zatáčku a narazil do sloupu elektrického vedení. Nedaleko stála další hlídka, která prchajícího cizince chytila a povalila na zem. Chtěla ho spoutat, ale muž se bránil. Na silnici zatím docházelo k výbojům z přetržených kabelů, jeden z policistů nakonec musel s popáleninami způsobenými elektrickým proudem do nemocnice na ošetření. Zadržený řidič putoval do cely. "Ukázalo se, že šlo o občana Polska pod vlivem kokainu," sdělila posléze policejní mluvčí Ivana Baláková.

Zlomek ukradených aut

Jen v Libereckém kraji zadržela policie v roce 2017 dvanáct pachatelů z Polska a Litvy s automobily, které ukradli v Německu nebo Rakousku. V roce 2018 jich přibylo minimálně dalších dvanáct. "Samozřejmě to neznamená, že chytíme všechna kradená auta, která naším krajem projedou," řekl tamní policejní specialista Jan Haman. Odhaduje, že se nakonec podaří zadržet jen několik procent kradených vozidel. Organizované skupiny si podle Hamana vybírají převozníky aut obvykle mezi drogově závislými nebo lidmi bez domova, bez rodinného zázemí. "Většinou řídí pod vlivem pervitinu. Drogy jim pomáhají jet beze spánku, soustředit se, navíc jim dodají odvahu," konstatoval Haman. Někdy kradou i v Česku, v roce 2018 v Libereckém kraji odcizili patnáct vozidel. "Některé automobily jsme dohledali v Polsku, jiné odstavili u hranic," dodal policista, podle něhož jsou pro zlodějské gangy stále prioritní právě Německo a Rakousko.

Nejvíce aut pašeráci převážejí přes kraje sousedící s těmito zeměmi, třebaže je policisté chytili i ve středních Čechách nebo v Praze. Podle Pavla Truxy, mluvčího středočeské policie, bývá problém s odhalením pachatelů také kvůli rychlosti zlodějů. Vozy jsou přes Česko převáženy často v době, kdy majitelé ještě o ztrátě nevědí. Ovšem Jochen Mugrauer z rakouského městečka Aurolzmünster nedaleko českých hranic měl mimořádné štěstí. Jeho vůz značky Range Rover za dva miliony korun objevili čeští policisté v září 2018 na pražské Jižní spojce jen pár hodin po krádeži - řídil ho osmadvacetiletý zdrogovaný muž.

Odsouzený cizinec

Za agresivní jízdu, při níž zloději ohrožují jiné lidi včetně policistů, soudy vyměřují přísné tresty. Dokládá to případ devatenáctiletého Litevce, který byl v Hradci Králové zatím nepravomocně odsouzen k desetiletému vězení a doživotnímu vyhoštění za to, že ve stokilometrové rychlosti najížděl do policisty (naštěstí ho nezranil) s ukradeným BMW s rakouskou espézetkou. "Vozidlo použil jako zbraň," řekl státní zástupce Milan Vacek. Cizinec, který ani nemá platný řidičský průkaz, se bránil, že si spletl brzdu s plynem. "Nikoho jsem nechtěl zavraždit, chtěl jsem jen utéct," vysvětloval vzápětí mladý muž.