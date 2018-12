Cizinec najížděl do policistů. Po honičce skončil ve vazbě

Soud v sobotu poslal do vazby osmadvacetiletého cizince, který kradeným mercedesem na Náchodsku najížděl do policistů, když se ve čtvrtek snažil přes české území dostat z Německa do Polska. Při zákroku policisté museli použít i služební zbraně, uvedly v sobotu v tiskové zprávě policejní mluvčí Lenka Burýšková a Eva Prachařová.

Po vypátrání vozidla u Jívky a Stárkova na pomezí trutnovského a náchodského regionu, udělaly policejní hlídky na ujíždějící vůz zátah. "Muž však odmítal zastavit a naopak najel na policejní auto i zasahující policisty. Ti stihli uskočit a vystřelit na pneumatiky prchajícího vozu," uvedly mluvčí. Muž ujel ještě kilometr a půl, pak z auta vyskočil a utekl do zasněženého lesa. Prchajícího cizince po několika desítkách minut vystopoval služební pes.

Muž byl při zadržení pod vlivem návykových látek a skončil v policejní cele. Protože se snažil úmyslně působit na výkon pravomoci úřední osoby a mohl přitom zasahujícím policistům způsobit těžkou újmu na zdraví nebo škodu velkého rozsahu, hrozí mu od tří do 12 let vězení. Vyšetřovatel ho obvinil z pokusu o násilí proti úřední osobě, z podílnictví a z poškození cizí věci.