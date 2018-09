Dealeři, do jejichž kauzy se zapletli fotbalisté, neuspěli u Nejvyššího soudu

Nejvyšší soud odmítl dovolání drogových dealerů Vítězslava Meišnera a Patrika Barančíka, v jejichž kauze figuroval jako svědek také bývalý fotbalový reprezentant Ondřej Vaněk. Meišner si má odpykat 8,5 roku ve vězení, Barančík osm let. Odůvodnění verdiktu zatím není veřejně dostupné. Výsledek dovolacího řízení sdělila Markéta Puci, mluvčí Městského soudu v Praze, který případ řešil jako první instance.

Policie sledovala bývalého hráče pokeru Meišnera od roku 2015 a odposlouchávala mu telefon. Zjistila, že mladík dovážel drogy do Česka a buď je sám prodával různým lidem, nebo je předával spolupachateli Barančíkovi, který je distribuoval v Česku i na Slovensku.

Součástí trestního spisu je i řada odposlechnutých hovorů mezi Meišnerem a Vaňkem z doby, kdy nynější záložník ruské Ufy hrával za Plzeň. Fotbalista dealerovi mimo jiné sděloval, že jde na diskotéku a "zkusí prášek", který je "dobrý s kokešem". Jindy říkal "potřebuju to pro kluky z Plzně" nebo "když je volno, tak všichni hulí".

Vaněk u soudu v minulosti zkušenosti s drogami popřel. Některé odposlechy komentoval tak, že byl opilý nebo že "machroval". O výrazu "kokeš" tvrdil, že neoznačuje kokain, ale konkrétní značku piva.

Vedle Vaňka svědčil v dealerově kauze i další reprezentant, plzeňský fotbalista Jan Kopic. Uvedl, že Meišnera zná přes Vaňka a že mu na Vaňkův popud půjčil půl milionu korun zhruba měsíc poté, co se seznámili. O tom, že by "Víťa" prodával drogy, prý nevěděl, stejně jako netušil, na co Meišner peníze potřebuje.

Jako poslední mimořádný opravný prostředek zbývá Meišnerovi a Barančíkovi ústavní stížnost.