Dvojice se pomstila ženě ostříháním vlasů. Hrozí jim osm let vězení

Až osm let vězení hrozí muži a jeho přítelkyni za ostříhání vlasů osmadvacetileté ženě z Českolipska. Policisté jednatřicetiletého muže a o rok starší ženu obvinili z omezování osobní svobody s následkem fyzických a psychických útrap. Řekla to mluvčí policie Ivana Baláková.

"Jejich oběť byla po útoku hospitalizovaná na traumatologickém oddělení nemocnice s bolestmi v zádech. Kromě toho utrpěla psychický šok," uvedla Baláková. Žena měla vlasy dlouhé až k pasu. V případu uznání viny hrozí dvojici vězení na dva roky až osm let.

Oběť se s mužem znala a před časem si od něj půjčila peníze, aniž si sjednali termín vrácení. Podle Balákové si muž od toho zřejmě sliboval, že by s ním mohla navázat bližší vztah. Když se tak nestalo, začal k ní být nepřátelský a naléhat, aby mu peníze vrátila. "Jeho nátlak a hrubé narážky na ni pokračovaly i potom, co ji na podzim loňského roku srazilo na jízdním kole osobní auto a ona byla v dlouhodobé pracovní neschopnosti s velmi nízkým příjmem," uvedla mluvčí policie.

Aby měla žena klid, peníze si půjčila a s kamarádkou šla do restaurace, kde muž pracoval. Dovnitř ale muž její kamarádku nevpustil a ženě uvnitř nejprve vyčítal, že přinesla málo peněz. "Během rozhovoru do té doby nic netušící ženu chytil zezadu kolem pasu a odnesl ji do chodby vedoucí k toaletám, kde už čekala jeho přítelkyně s nůžkami v ruce," uvedla Baláková. Tam ji pak násilím drželi a ostříhali jí vlasy. Podle Balákové ji tak chtěli ponížit. "Vůbec jim nevadilo, že jí při tom působí i fyzickou bolest," řekla mluvčí policie. Do policejního protokolu napadená žena vypověděla, že ji drželi za krk, kopali do ní a bili ji. "Skončili s tím, až když ji celou hlavu ostříhali, pak ji propustili," dodala Baláková.