"Máme se dobře." Klesá kriminalita, je nejnižší za deset let

Trestná činnost v Česku prudce klesá. V prvních sedmi měsících letošního roku se stalo 115,5 tisíce trestných činů. To je o 5,5 tisíce, tedy o 4,5 procenta méně, než za stejné období loňského roku. Vyplývá to ze statistik, které zveřejnila Police České republiky.

Jedná se o nejnižší množství minimálně za posledních deset let. Ještě v roce 2008 se stalo dokonce o 90 tisíc trestních činů více. Podle police za poklesem stojí mimo jiné to, že se Česku daří. "Určitě za to může i ekonomická situace v republice," konstatoval už v únoru náměstek policejního ředitele Jaroslav Vild.

Ubývá i vražd

Vražd se podle policejních dat letos stalo zatím 64, což je o čtvrtinu méně než loni. Násilných trestných činů, kam spadají například loupeže, usmrcení z nedbalosti, ale i týrání dětí či partnera nebo partnerky, policisté zaznamenali 8348. I zde došlo k poklesu, byť jen šestiprocentnímu. Krádeží se letos stalo téměř 37,4 tisíce.

Nejvíce trestných činů se letos stalo v Praze, přes 28,5 tisíce. Následoval ji Moravskoslezský kraj s 13,7 tisíci. Nejméně hřešili v Karlovarském kraji, kde bylo oznámeno jen 2928. Velkou roli v počtu případů ale hraje i lidnatost jednotlivých regionů.

Pozor na přelidněnost

Demografové a statistici z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Jiří Nemeškal a Jana Jíchová nedávno analyzovali vývoj kriminality v Česku v letech 2013 až 2015 a výsledky zveřejnili v časopise ona základě statistik identifikovali ukazatele, které jsou spojeny s vyšší mírou kriminality. Patří k nim mimo jiné vysoká koncentrace obyvatel a jejich relativní anonymita. V případě předměstí, která obývají především lidé s vyššími příjmy denně dojíždějící do center za prací, se kriminalita týká primárně movitého majetku.

Na zvýšenou úroveň majetkové kriminality má vliv i vysoké zastoupení rekreačních objektů, které bývají terčem vloupání. Šlo například o Posázaví. Nadprůměrné hodnoty vykazovaly v těchto letech také turistické lokality v Krkonoších, na Šumavě nebo v Beskydech se sezonně vysokým počtem lidí.

Podobná jsou si i místa s podprůměrnou kriminalitou. "Z hlediska socioekonomických, sociokulturních a demografických charakteristik obyvatelstva jsou si typy těchto oblastí poměrně podobné, charakterizuje je nižší podíl rozvedených a svobodných osob, a naopak vyšší podíl sezdaných osob, vyšší stabilita i volební účast, vyšší podíl věřících," konstatovali autoři studie.