Maskér, který ze msty podpálil barrandovský ateliér, jde za mříže

Za loňské založení požáru obytného skladu v barrandovských ateliérech si filmový maskér Lukáš Kocur odpyká 8,5 roku vězení. Pražský vrchní soud zamítl mužovo odvolání, a verdikt je tak pravomocný. V objektu, který opilý mladík ze msty zapálil, spalo v té době sedm lidí včetně nezletilé dívky. Muž se ke žhářství původně přiznal a přesně určil ohnisko požáru, později však vinu svaloval na svého bratra.

"Normální člověk se nepřiznává k něčemu, co neprovedl," uvedl předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička. V jiných případech by se doznání obžalovaného dalo podle soudce vysvětlit tak, že se snažil krýt a chránit svého sourozence. "V tomto případě to ale nepřichází v úvahu, protože vztahy mezi bratry byly evidentně velice špatné," podotkl soudce.

Pozdější změna výpovědi přišla podle vrchního soudu až v době, kdy si Kocur uvědomil, co vlastně způsobil a jaký trest a povinnost nahradit škodu mu hrozí. "Snažil se nepravdivě hodit trestní odpovědnost na vlastního bratra, což tedy není příliš pěkné," dodal Lněnička.

Požár v bývalé budově Krátkého filmu Barrandov na Kříženeckého náměstí vypukl loni 12. června před čtvrtou hodinou ranní. Kocur ve skladu nejen provozoval maskérské studio, ale také tam ubytoval svou invalidní matku a tři nezletilé sourozence, jež má v péči. Dostal kvůli tomu výpověď a pronajaté prostory měl opustit do 11. června. V daný den přestěhoval rodinu do hotelu a za pomoci bratra jí sbalil věci. V noci se opil a v suterénu budovy rozlil a zapálil tekutý podpalovač.

Budovu zamořil hustý kouř, který pronikl jak do místností využívaných společnostmi TV Nova a Phantom Special Effects, tak do kanceláří a obytných prostor ve vyšších patrech. Oheň zničil uskladněný materiál v suterénu a žár v objektu poškodil rozvody.

Obyvatele budovy včas upozornili sousedé nebo požární hlásič, takže všichni vyvázli bez zranění. Jednoho muže, který se nadýchal zplodin, museli snést z druhého patra po žebříku hasiči.

Za úmyslné obecné ohrožení hrozilo devětadvacetiletému Kocurovi až 15 let vězení. V odvolání usiloval o to, aby ho soud zcela osvobodil. "Cítím se nevinen," řekl dnes soudcům s tím, že kvůli procesu přišel o spoustu přátel a má psychické obtíže. Poškozeným firmám, pojišťovnám a nájemníkům bude muset zaplatit odškodné v celkové výši zhruba 8,8 milionu korun.