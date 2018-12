Muž, který ubodal svou tříletou dceru, spáchal sebevraždu

Muž odsouzený za vraždu své tříleté dcery a pokus o vraždu pětiletého syna ve Starém Městě na Uherskohradišťsku spáchal ve vězení sebevraždu. V pondělí to na svém webu uvedl Slovácký deník. Krajský soud poslal muže letos v říjnu na 26 let do vězení, na děti zaútočil loni v září. Odsouzený se k činu doznal, své jednání označil za zkrat pod vlivem alkoholu a prášků. Státní zástupce pro muže navrhoval doživotní trest. Na začátku prosince nabylo rozhodnutí soudu právní moci.

Mluvčí vězeňské služby Petra Kučerová Slováckému deníku řekla, že se vězeňská služba případem sebevraždy zabývá. Vzhledem k ochraně osobních údajů a v souvislosti s vyšetřováním případu však k události odmítla médiím sdělit další podrobnosti. Serveru Novinky.cz později řekla, že sebevražda se nestala v olomoucké vazební věznici, jak spekuloval Slovácký deník.

Devětadvacetiletý muž napadl děti ve svém bytě 28. září 2017 odpoledne. Děvče podle státního zástupce donutil, aby si lehlo na podlahu a postupně mu dvěma noži zasadil nejméně 18 bodnořezných ran do hrudi, břicha a zad. Dvě z nich zasáhly srdce. Způsobeným zraněním dívka na místě podlehla. Poté obžalovaný napadl i svého syna, a to keramickým nožem, který se mu však zlomil, a také sekáčkem. Chlapec utrpěl několik řezných ran, které ho neohrozily na životě. Následně se otec dětí neúspěšně pokusil o sebevraždu, když spolykal hypnotika.

Motivem útoku byl podle obžaloby hrozící rozpad mužova manželství. Jeho žena si našla nového přítele a s manželem, který ji několikrát fyzicky napadl, se chtěla rozvést. Mimomanželský poměr však nějaký čas udržoval také odsouzený.

Podle obžaloby měl otec dětí patologicky strukturovanou osobnost v podobě narcistické poruchy, což u soudu potvrdili také znalci z oboru psychiatrie a psychologie. Po loňské tragédii útočníka transportoval vrtulník do olomoucké fakultní nemocnice. Nemocnice ho přijala ve vážném stavu a v bezvědomí. Na začátku října 2017 rozhodl soud o jeho vzetí do vazby. Před zahájením hlavního líčení se muž ve vazbě neúspěšně pokusil oběsit.