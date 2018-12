Muž obviněn z podvodů za 65 milionů, napálil desítky lidí

Kriminalisté obvinili z rozsáhlých podvodů muže z Trutnovska, který během téměř deseti let vylákal od desítek lidí přes 65 milionů korun. Sdělila to Lenka Burýšková z krajského policejního ředitelství v Hradci Králové. Dvaapadesátiletému muži hrozí až deset let vězení.

Podle policie se muž podvodů dopustil v období od ledna 2008 do ledna 2017. Na základě uzavřených smluv vylákal od lidí různě vysoké částky jako půjčky pod příslibem jejich zhodnocení při obchodování na akciových trzích. Lhal jim, že jejich peníze zhodnotí na celosvětových burzách obvykle s výnosem od 7,5 procenta do 25 procent ročně.

"Od počátku ale věděl, že slibovanému zhodnocení ani vrácení jistin nebude schopen dostát. Tímto jednáním způsobil celkem 41 poškozeným škodu přesahující 65 milionů korun. Vylákal je s úmyslem obohatit se," uvedla Burýšková. Muž se podle ní vydával za úspěšného investora na burzách nebo obchodníka s cennými papíry.

"Aby zvýšil svoji věrohodnost, vystavoval poškozeným na převzaté finanční prostředky směnky a prezentoval se také svým majetkem, kam patřila například dvě luxusní vozidla či stádo s daňky," uvedla Burýšková.

Vylákané peníze obviněný investoval na burze pouze zčásti, částečně si je nechal nebo je použil na vyplacení dalších klientů. Během vyšetřování případu vyšlo najevo, že se proti obviněnému vede insolvenční řízení, ke kterému přihlásilo své pohledávky asi 40 věřitelů. Obviněný muž způsobenou škodu nepopřel, ale odmítl, že by se dopustil podvodu.