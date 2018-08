Náruživý kuřák. Z obchodu ujel s košíkem cigaret za 105 tisíc

Takhle náruživého kuřáka v obchodním centru v Hostivicích v Praze-západ ještě neměli. Ráno tam vyrazil na "nákup". Nejprve si do košíku dal dvě balení pěnových podložek a toaletních papírů a čtyři zelené rohožky. Pak si to zamířil ke kovové kleci s cigaretami. Postupně si do košíku naházel stovky kusů krabiček všech možných značek, které tam byly.

S plným nákupním vozíkem pak prošel přes samoobslužné pokladny, aniž by zboží zaplatil, a během chvíle i s lupem zmizel. "Celková způsobená škoda byla vyčíslena na téměř 105 tisíc korun," uvedla policejní mluvčí Marcela Pučelíková.

Policisté mají k dispozici kamerový záznam, který zachytil podobu muže. O koho ale jde, zatím nevědí. Žádají proto kohokoliv, kdo by jej poznal, aby své poznatky sdělil na linku 158 nebo oznámil na kterékoliv policejní služebně. Muž je podezřelý z trestného činu krádež, a pokud se nejedná o vášnivého kuřáka, který by cigarety použil pro svou potřebu, není vyloučeno, že se je bude snažit nabízet k prodeji, a to i pod cenou.