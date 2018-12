Nekonečný příběh zadržené dvacetimilionové dotace na "Jižňáku"

O kauze kolem soukromé školy Michael na Jižním Městě a jejím nerovném boji s radnicí městské části jsme informovali v květnu v magazínu TÝDEN. Ani po šesti měsících se situace, v níž je hlavní postavou dosluhující starosta Petr Jirava, nevyřešila. Ba co víc, škole hrozí, že při dalších průtazích přijde o slíbenou dvacetimilionovou dotaci.

Soukromá střední škola, dvacet milionů na dostavbu nového pavilonu pro studium grafiky a starosta Petr Jirava, který je nejspíš ve střetu zájmů. To jsou hlavní aktéři sporu, který se táhne již několik let.

Soukromá střední škola reklamní tvorby Michael sídlí již čtyřiadvacet let v městských prostorách v Machkově ulici. Nadstandardně hodnocené vzdělávací zařízení se logicky snaží růst. Dokonce na postavení nových prostor získalo od magistrátu účelovou (na konkrétní projekt schválenou) dvacetimilionovou dotaci. Jenže její čerpání musí jít přes Městskou část Praha 11. A ta se zasazuje o to, aby škola na slíbené peníze nedosáhla. Proč by měla rozvoji bránit? Podle zástupců školy Michael hlavně proto, že manželka dnes již dosluhujícího starosty Petra Jiravy řídí konkurenční školu Orange, také na Praze 11.

Posun? Spíš k horšímu

"Chceme dál růst, ale Praha 11 už nám nechce vyjít vstříc. Prý máme investovat do budovy, která zrekonstruovaná, po uplynutí nájmu, připadne zpět MČ Praha 11, ale my po nich nemáme nic chtít. I proto potřebujeme tu dotaci od magistrátu," vysvětloval v létě zapeklitou situaci jednatel školy Ondřej Štěpánek.

Od té doby se změnily dvě věci. Obvodní soud, poté co dostal případ zpět od nejvyššího, opět uznal, že škola Michael je v právu. A rada městské části se i přes schválení účelové dotace zastupitelstvem, rozhodla jinak. Celých dvacet milionů by chtěla investovat do svých jiných projektů nebo ji nechat propadnout. To je samozřejmě nepřijatelné a nepochopitelné nejen pro vedení školy, ale i pro všechny zúčastněné v kauze.

Nad současnou situací se podivuje i Jiří Štyler z Hnutí pro Prahu 11, které vyhrálo podzimní komunální volby. I on vnímá blokování dotace a poslední rozhodnutí rady za přímý vliv starosty Jiravy, který chce vědomě poškodit zařízení konkurující škole jeho ženy. A vzhledem k tomu, že povolební situace na Praze 11 je ke špatným vztahům mezi jednotlivými politickými subjekty stále nejistá, může právě zastavení dotace být Jiravovou labutí písní.

O politickém mikrokosmu jménem Jižní Město se vyprávějí legendy a právě Jirava je jedním ze symbolů "pražského Palerma", jak také bývá Praha 11 díky mnoha kontroverzím nazývána. Jirava zde byl starostou již třikrát, pokaždé v jiném dresu - nejdříve za ODS, pak za Sdružení nezávislých kandidátů a nakonec za ANO. "Šprajc" se školou Michael a střetem zájmů je jedna z dlouhodobých věcí, za kterou bývá kritizován.

"Já to vnímám tak, že to, co rada předvádí, je v rozporu s usnesením zastupitelstva městské části Praha 11, protože zastupitelstvo přijalo dotaci jako účelovou na dostavbu ve škole Michael. Pokud se má investovat do školství na Praze 11, tak je to bohulibá činnost a my nevidíme důvod, proč by tomu tak být nemělo. Když to rada odmítla, tak ať nám to vysvětlí. Jedná se přece o dvacet milionů," poukazuje na svévoli rady městské části Jiří Štyler.

Dostavba je nutná

Jádrem problému je podle slov ředitelky školy Moniky Hrubešové to, že peníze z dotace musejí projít přes městskou část, které musí vypsat veřejnou zakázku pro stavební firmu. To ale může být zdlouhavé a komplikované. A vedení Prahy 11 si je toho velice dobře vědomo.

"Několikrát jsme byli požádáni o přepracování, dodělání nebo jinou úpravu projektové dokumentace, kterou jsme měli vypracovanou od pana architekta Šulce. Nakonec nás požádali, abychom ji připravili přesně tak, aby odpovídala požadavkům výběrového řízení," vysvětluje ředitelka Monika Hrubešová.

To škola také udělala, a dokonce za vlastní finanční prostředky, neboť vedení města sice tvrdilo, že s architektem Šulcem podepíše smlouvu, ale až dosud se tak nestalo. Majitel školy tak veškeré dodělávky na dokumentaci zaplatil v touze po co nejrychlejším provedení sám. "Když jsem se pak pídila po výsledku, vedoucí odboru správy majetku pan inženýr Boublík mi řekl, že celá dotace do konce roku zmizí. Ať se prý zkontaktuji s místostarostou panem Balíkem. Za ním jsem přišla i s jednatelem a architektem a dozvěděli jsme se, že město skutečně požádalo magistrát o vrácení dotace," popisuje Hrubešová události posledních týdnů.

"Místo aby se člověk staral o rozvoj školy a poskytoval studentům kvalitní podmínky, tak je nucen se neustále zaobírat někým, kdo mu hází klacky pod nohy. Nástavba je pro nás nezbytná, protože už nyní my si musíme pronajímat na Pankráci kus budovy, abychom se vešli," vysvětluje ředitelka školy Monika Hrubešová.

Špatná dokumentace

Nikdy nekončící průtahy a snahy o znemožnění stavby jsou nepochopitelné i pro autora projektu Petra Šulce. Ten byl se svou firmou osloven školou Michael na vypracování projektu na dostavbu s tím, že honorář bude placen z dotace.

"Domnívali jsme se, že nám všem jde o stejnou věc, pomoci škole, tak jsme se snažili vyhovět. Stále jsme pracovali bez honoráře, ale Ing. Balík a Boublík nás opětovně ujišťovali, že peníze dostaneme. Uvěřili jsme této pohádce a dál pracovali na nové dokumentaci," popisuje průběh sporu Petr Šulc.

O účelných průtazích prý svědčí podle Šulce i to, že byl požádán, aby závěrečný projekt připravil jako dokumentaci pro stavební povolení. Na městské části ale bylo přitom jasné, že nezávislý odborník ji bude muset odmítnout, protože má být vyhotovena pro výběrové řízení. I přestože stále neměl smlouvu a byl pod časovým tlakem, rozhodla se architektonická firma pokračovat.

"Když jsme po čtrnácti dnech od předání zjistili, že se s naší dokumentací pro výběrové řízení nic nedělá, vyvolali jsme schůzku s radními z Prahy 11. Tam jsme se dozvěděli, že v době, kdy si radní Ing. Boublík od nás objednával dokumentaci pro výběrové řízení, tak už dotační peníze, ze kterých měl být placen náš honorář a nástavba školy, radní neměli a odklonili je na jiné projekty, které nesouvisely se školou Michael, a nás tak jednoznačně podvedli," vysvětluje Šulc. I proto se přidává k trestnímu oznámení podané školou Michael.

Klíčovým dnem v celé kauze může být čtvrtek 6. prosince, kdy by mělo dojít k dalšímu soudnímu rozhodnutí týkající se školy Michael a MČ Praha 11. Zároveň se odpoledne schází zastupitelstvo, kterému by mělo vedení radnice v čele se starostou Jiravou své rozhodnutí o změně dotace a nevypsání výběrového řízení důkladně vysvětlit.