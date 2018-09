Nevýhodný pronájem se nekonal. Exšéfové ŘSD zproštěni viny

Obvodní soud pro Prahu 4 zprostil obžaloby dva bývalé představitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Alfreda Brunclíka a Tomáše Jílka v kauze údajně nevýhodného pronájmu reklamních ploch u dálnic a rychlostních silnic. Podle verdiktu nebylo prokázáno, že by se trestný čin stal. Rozsudek není pravomocný, státní zástupci se na místě odvolali, Brunclík i Jílek se práva na odvolání vzdali.

"Soud dospěl bez jakýchkoli pochybností k závěru, že se skutek nestal, protože důkazy prokázaly, že obžalovaní nejednali v úmyslu porušit jakoukoli zákonnou povinnost," uvedl soudce Dušan Doubek. ŘSD odkázal s nárokem na náhradu škody na civilní řízení.

Obžaloba tvrdí, že Brunclík od února do května 2010 postupně uzavřel pět smluv, podle nichž bylo po dobu jejich účinnosti nájemné za reklamní plochy výrazně levnější, než by mělo být. Jílek na základě pověření Brunclíka uzavřel podle policie v květnu téhož roku dalších devět smluv na pronájem reklamních ploch.

Vyšetřovatelé tvrdí, že škoda způsobená uzavřením a trváním smluv dosáhla 250 milionů korun. Podle obžalovaných ale žádná škoda nevznikla. Brunclík na konci srpna uvedl, že smlouvy uzavřel proto, že se v té době připravovala novela zákona o pozemních komunikacích, která nařizovala odstranění některých billboardů. ŘSD podle mužů nemohlo za tehdejší situace dosáhnout výhodnějších cen. Zákonodárci novelu schválili v roce 2012.

Podle Doubka bylo prokázáno, že nebylo možné v době uzavření smluv určit nájemné v místě a čase obvyklé a jedinou možností bylo uzavřít smlouvy se stávajícím pronajímatelem. Ten zase nechtěl nabídnout ŘSD výhodnější podmínky. Společnost měla podle soudce v oboru monopolní postavení.

Brunclík minulý měsíc u soudu upozornil na to, že pokud by smlouvy neuzavřel, byl by příjem z pronájmu ploch od konce roku 2012 nulový. Jílek tehdy uvedl, že vzniku škody s Brunclíkem naopak zabránili. S tím se ztotožnil i obvodní soud, podle kterého by jiným způsobem nebylo možné smlouvy uzavřít.

Brunclík byl navíc viněn z toho, že nevýhodně koupil pozemky na středisko správy a údržby v Běchovicích a že prodloužil nevýhodný nájem sídla ŘSD v Praze na Kačerově. V první části byl obžaloby také zproštěn, v druhé soud trestní stíhání kvůli promlčení zastavil. Zatímco obžaloba předpokládala, že jde o pokračující trestný čin, soud je posoudil jako dva samostatné činy. V části týkající se pronájmu tak promlčecí lhůta vypršela v roce 2012. Proti rozhodnutí o zastavení trestního stíhání podala státní zástupkyně stížnost.