Objednateli únosu ženy z Ústí soud snížil trest na sedm let

Za objednání únosu mladé ženy z Ústí nad Labem půjde Petr Rázl na sedm let do vězení. Trest mu ve čtvrtek o rok snížil Vrchní soud v Praze, který konstatoval, že původní trest byl nepřiměřeně přísný. Ženu unesla trojice seniorů, soud ve čtvrtek dvěma z nich potvrdil čtyři a šest let vězení, třetímu změnil tříleté vězení na podmínku. Verdikt je pravomocný, lze proti němu podat pouze mimořádný opravný prostředek, a to dovolání k Nejvyššímu soudu. Žádný z obžalovaných k zasedání nepřišel.

Rázl byl podle obžaloby známým unesené ženy a jejího partnera. Zbylým obžalovaným, Václavu Schaidtovi, Pavlu Hanzálkovi a Josefu Voštovi, údajně nabídl 30 tisíc korun za to, aby ženu "podrželi". Od jejího partnera chtěl získat peníze.

Trojice seniorů ženu asi měsíc sledovala, mimo jiné si koupili pouta v obchodě s erotickými pomůckami. V lednu 2016 si na ženu počkali u školky, kam vodila dítě. Prokázali se maketou znaku městské policie a tvrdili, že jsou kriminalisté. Ženě namluvili, že ji vezou na výslech. Namísto toho ji odvezli do chaty v Krásném Lese na Ústecku, kde ji celý den drželi s pytlem na hlavě. Nakonec ji pustili, aniž by peníze získali, partner ženy se totiž proti jejich předpokladu obrátil na policii.

Schaidta soud potrestal čtyřmi lety vězení, Hanzálek půjde do vězení na šest let, ženě totiž navíc ukradl z kabelky peníze. Vošta měl jít původně do vězení na tři roky, odvolací senát mu ale ve čtvrtek uložil tříletou podmínku s pětiletým odkladem, nepodmíněný trest by podle soudce neměl výchovný, nýbrž represivní účinek.