Opilec napadl policisty, zdravotnici kousl. Hrozí mu deset let

Policie obvinila šestatřicetiletého muže ze Vsetínska z opilství. Pod vlivem návykových látek fyzicky napadl na sklonku loňského roku policisty a kousl zdravotnici. Poté, co muž absolvoval psychiatrické léčení, ho soudce před několika dny poslal do vazby. V případě prokázání viny hrozí agresorovi až desetileté vězení. V tiskové zprávě to uvedla krajská policejní mluvčí Lenka Javorková.

Muž začal být nezvladatelně agresivní loni v prosinci v domě u Rožnova pod Radhoštěm, kde žil se svou rodinou. Demoloval zařízení domu a fyzicky napadl svého bratra. S útoky nepřestal ani po příjezdu policistů. Vyhrožoval jim zabitím a poštval na ně rotvajlera. "Policisté postupně využili všech možných donucovacích prostředků za účelem tohoto nebývale útočného muže zpacifikovat. Ten byl stále agresivnější, několikrát policisty fyzicky napadl a zranil, stále se velmi aktivně bránil a zuřivě kolem sebe kopal, házel po hlídce všechno, co mu přišlo pod ruky a také se neustále sebepoškozoval," uvedla mluvčí.

Muž podle ní nakonec rozbil okno, kterým proskočil nahý na zahradu, kde ho poté policisté spoutali na rukou i nohou. "I spoutaného ho muselo několik policistů držet, jelikož pokračoval v pokusech o fyzické napadání, při nichž surově kousl ošetřující zdravotnici do ruky. Podle zdravotníků se choval jako zběsilé zvíře," uvedla Javorková.

Už o několik dní dříve před zmíněným incidentem muž v restauraci na Vsetínsku vykopl dveře do skladu, odkud si vzal láhev alkoholu. "S ní přešel do restaurace, kde nejprve pokřikoval a poté bezdůvodně fyzicky napadal hosty restaurace a ničil zařízení a také hodil po majiteli dřevěnou židli. Další den bezdůvodně poničil dvě vozidla zaparkovaná před hotelem v Rožnově pod Radhoštěm. Skákal po kapotě, rozbíjel okna a do vozidel kopal," sdělila mluvčí.

Podle konstatování lékařů je muž nebezpečný pro společnost. Od minulého týdne, kdy ho v psychiatrické léčebně po nezbytném léčení zajistili kriminalisté, je stíhán vazebně. Původně ho vyšetřovatelka obvinila z krádeže, poškození cizí věci, ublížení na zdraví, výtržnictví a násilí proti úřední osobě ve fázi pokusu. "Podle znaleckého posudku z odvětví psychiatrie však byl muž v době spáchání uvedených skutků nepříčetný v důsledku předchozího požití návykové látky. Z tohoto důvodu došlo ke změně právní kvalifikace a nyní je muž stíhaný jen pro zvlášť závažný zločin opilství," doplnila Javorková.

Muž je podle poznatků policistů dlouhodobým uživatelem drog. V minulosti už byl soudně trestaný za výtržnictví.