Pátrání bez výsledku. Hledač kešek je nadále nezvěstný

Potápěči pražských hasičů před 17.00 ukončili nedělní pátrání po nezvěstném muži, kterého v sobotu odpoledne při hledání takzvaných kešek v podzemní části Motolského potoka zřejmě spláchla prudká přívalová vlna. Pod zem i na smíchovskou náplavku, kde se potok vlévá do Vltavy, se potápěči vrátí v pondělí dopoledne. Informoval o tom mluvčí hasičů Martin Kavka.

Pohřešovaný muž byl součástí čtyřčlenné skupiny, kterou ve stoce dlouhé přes čtyři kilometry překvapil prudký liják. Dvěma z nich se podařilo zachránit, lékaři motolské nemocnice jim ošetřili drobná poranění. Sedmadvacetiletou ženu našli v sobotu večer policisté utonulou pod Jiráskovým mostem.

Potápěči, policisté, strážnicí a hlídky poříčního oddílu policie hledali mladíka v sobotu až do setmění, v pátrání pokračovali od nedělního dopoledne. Potápěči nejdřív prohledávali dno řeky mezi Palackého a Jiráskovým mostem, odpoledne se spustili i do podzemního tunelu, kterým Motolský potok protéká od Košíř na náplavku. Hasiči si museli připravit vstupy do podzemí v celé délce stoky, v čemž podle Kavky spolupracovali s pracovníky Pražských vodovodů a kanalizací.

Po bouřce se tam kvůli velké vodě a silným proudům nemohli dostat, i v neděli museli kvůli dešti náročný zásah občas přerušit. Každou půl hodinu dostávali aktuální předpověď od meteorologů. Situaci jim navíc komplikoval fakt, že v podzemí jim takřka nefungovaly vysílačky ani mobilní signál. "Hasiči nicméně velmi pečlivě prohledávali všechna zákoutí podzemní stoky. Před 17.00 bylo pátrání ukončeno s tím, že do podzemí se potápěči vrátí v pondělí v dopoledních hodinách," uzavřel Kavka.

Dva ze čtyř příznivců geocachingu, kterým se podařilo ze stoky vyplavat, zachránil bývalý námořník Radovan Stránský, který nyní působí na lodi Europé, informoval server Seznam Zprávy. Nejdříve hodil záchranný kruh muži, kterého přívalová vlna vynesla z tunelu jen kousek od lodi, poté doplaval k potápějící se dívce. K záchranné akci se také připojila žena na člunu, která všechny tři přepravila na břeh. Podle serveru Novinky byla onou zachránkyní Martina Součková, která na Vltavě trénuje mladé veslaře v klubu Slavia Praha sídlícím na Smíchově.

Stránský uvedl, že podobně silnou bouři, jako se v sobotu prohnala Prahou, zažil na moři, v tuzemských podmínkách ji považuje za zcela mimořádnou. "Já už pár lidí vytáhl z vody, ale nikdy to nebylo takhle komplikované," řekl zachránce. "Bylo vidět, že jsou úplně vyčerpaní a pomlácení. Navíc oba byli hodně oblečení, měli holínky a nacucané oblečení je táhlo ke dnu. Kdybychom je nevytáhli, tak se v tom jezu určitě utopí," uvedla Součková.

Geocaching, které se čtveřice mladých lidí věnovala, je hra na pomezí sportu a turistiky, kdy se v terénu hledají ukryté schránky pomocí satelitní navigace. V Česku si získala velkou oblibu. Hledání schránek může být ale i nebezpečné a kromě utonulé dívky z této soboty si vyžádalo oběti i v minulosti. V prosinci 2005 zemřel osmnáctiletý mladík, když se při hledání keše zřítil ze čtyřicetimetrového svahu poblíž pražského motolského krematoria. V červnu 2012 zase našla policie tělo pohřešovaného Ondřeje Švejdy v mostním pilíři v ulici Bulovka v pražské Libni, podle všeho v oblasti také hledal skrýš.