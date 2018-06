Pátrání po hledači kešek pokračuje. Potápěči pročesávají stoku

Pražští policisté s pomocí potápěčů od rána zatím bezvýsledně pokračují v pátrání po nezvěstném muži, kterého v sobotu odpoledne při hledání takzvaných kešek v podzemním tunelu Motolského potoka spolu s dalšími třemi mladými lidmi zřejmě spláchla prudká přívalová vlna. Dva z nich se sami zachránili a lékaři motolské nemocnice jim ošetřili drobná poranění, pohřešovanou ženu našli v sobotu večer policisté utonulou pod Jiráskovým mostem. "Pohřešovanou osobu jsme zatím nenašli," řekl po 16:00 mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

Odpoledne potápěči pražských hasičů začali prohledávat stoku Motolského potoka, která vede asi čtyři kilometry pod zemí a má i několik odboček. V sobotu se tam kvůli zvýšené hladině nemohli dostat. Kvůli hrozícím srážkám museli asi po hodině pátrání v podzemí přerušit, pak se vrátili znovu do stoky. "Je tam velká jímka, pátrání zabere více času," uvedl na twitteru mluvčí hasičů Martin Kavka.

Hlídky poříčního oddílu policie hledaly mladíka v sobotu až do setmění, ještě předtím se zapojili do pátrání potápěči v okolí ústí potoka do Vltavy. Dopoledne se policisté zaměřili na oblast Mánesa a Rašínova nábřeží, potápěči v oblasti Hořejšího nábřeží prozkoumávali dno řeky, uvedl Rybanský. Po nezvěstném muži marně pátrali i policisté a strážníci na člunech a lodích v dalších úsecích Vltavy, prohledávali zakotvené lodě i propusti.

Okolo 14:00 se potápěči spustili do podzemní části Motolského potoka, která začíná v Košířích a končí na smíchovské náplavce. "Prostředí je komplikované i s ohledem na nefungující vysílačky a mobilní signál v podzemí," poznamenal k náročnému zásahu Kavka. Po zhruba hodině potápěči pátrání kvůli hrozícím dešťům přerušili. Původně se chtěli přesunout zpátky k Vltavě mezi Palackého a Jiráskovým mostem, kam stoka ústí, počasí ale umožnilo, aby se vrátili zpátky pod zem.

Policisté už identifikovali oběť, jejíž tělo v sobotu večer našli. "Jedná se o ženu, ročník 1991," uvedl mluvčí. Současně potvrdili, že utonulá žena patří ke dvěma hledaným příznivcům tzv. geocachingu. Geocaching je hra na pomezí sportu a turistiky, kdy se v terénu hledají ukryté schránky pomocí satelitní navigace.