Policie obvinila extremisty, kteří v Písku napadli skupinu Indů

Policie obvinila tři muže ze skupiny extremistů, kteří v Písku napadli skupinu cizinců. Obviněným hrozí vězení od jednoho roku do pěti let. Dnes to řekla písecká policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová. Podle informací napadli muži skupinu Indů. Podle mluvčí šlo o osoby, které se pohybují kolem indických restaurací na Písecku. Útočníci se maskovali kuklami přes obličej.

Případ se stal 27. července, kdy se v Písku extremisté sešli. Následující den kolem 1.30 napadli v Palackého sadech skupinu Indů. Tři z cizinců utrpěli drobná zranění, čtvrtý byl hospitalizován.

Kriminalisté obvinili tři muže ve věku 19, 20 a 23 let. Policie je stíhá kvůli trestným činům výtržnictví, násilí proti skupině obyvatel i jednotlivci a pro ublížení na zdraví. "Nejvyšší trestní sazba je u ublížení na zdraví - odnětí svobody až na jeden rok až pět let," řekla mluvčí.

Extremisté nejprve cizince pronásledovali, ti se snažili utéct, agresoři je ale dohnali. Trojice mužů v doprovodu nejméně dalších pěti lidí pak fyzicky napadla čtyři cizince. Policie případ stále vyšetřuje, uvedla dnes policejní mluvčí.