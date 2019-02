Policisté obvinili dva mladíky z distribuce marihuany a pervitinu

Benešovští kriminalisté obvinili dva muže z prodeje pervitinu a marihuany. Jeden podle policie prodával drogy nejméně od poloviny loňského roku, druhý od listopadu. Hrozí jim až pět let vězení nebo peněžitý trest, informovala mluvčí benešovské policie Eva Stulíková.

Obvinění ve věku 19 a 24 let podle ní distribuovali pervitin a marihuanu v Benešově a okolí. Starší získával drogy převážně od svých zákazníků, které jako řidič taxislužby vozil do Prahy. Mezi jeho pravidelnými odběrateli byl i devatenáctiletý mladík, který si část nechával pro svou potřebu a část nabízel dál. Nebyl to ale jeho jediný zdroj. Marihuanu a pervitin získával i od jiných distributorů z okolí Benešova nebo z Prahy.

"Oba muži se k této trestné činnosti doznali. V současné době jsou obviněni z přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a čeká je soud," dodala mluvčí.