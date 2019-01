Soud v Ostravě projednává případ soudních znalců z kauzy Kramný

Okresní soud v Ostravě ve čtvrtek začal projednávat případ dvou soudních znalců z kauzy Petra Kramného. Experti Radek Matlach a Igor Farkaš podle obžaloby na zakázku obhajoby vypracovali neobjektivní posudek ve prospěch Kramného odsouzeného později za dvojnásobnou vraždu manželky a dcery k osmadvacetiletému vězení.

Tito znalci uvedli, že příčinou smrti manželky a dcery byla otrava. Při procesu bylo ale prokázáno, že zabíjela elektřina. Fargaš ve čtvrtek při výslechu určité nedostatky posudku připustil, vysvětloval je tím, že neměli dost času a přístup ke všem důkazům. Nejasnosti chtěli s kolegou vyřešit před soudem.

Podle rozsudku Krajského soudu Kramný zavraždil příbuzné v egyptském hotelu elektrickým proudem v létě 2013. Během procesu se snažil senát přesvědčit, že všichni trpěli zdravotními problémy. Rodina se podle něj stala obětí otravy. Znalci Matlach a Fargaš, které policie obvinila ze dvou trestných činů, tuto verzi potvrdili v posudku, a podle obžaloby tak nepravdivě svědčili v Kramného prospěch.

Podle státní zástupkyně tak obžalovaní jako znalci s dlouhou praxí vypracovali neobjektivní a nepravdivý znalecký posudek. "Navíc jej stvrdili svou výpovědí před soudem," řekla už dříve náměstkyně ostravského okresního státního zástupce Monika Oborilová.

Posudek obou znalců jiní odborníci zpochybnili s tím, že obsahuje tak závažné chyby, že to svědčí buď o naprostém amatérismu, nebo o úmyslném jednání. Oba znalci ale obvinění odmítají. Fargaš ve čtvrtek chyby připustil. "Něco svědčí pro elektřinu, něco svědčí proti ní. Kdybych uvedl konkrétní příčinu úmrtí, dopustil bych se fatální chyby," řekl. "Měli jsme pouhých 12 dnů na přípravu. Co jsme stihli, to jsme stihli," uvedl. Nálezy na tělech zemřelých ale nebyly podle něj tak jednoznačné, aby bylo možné jako příčinu smrti uvést zásah elektřinou.

Kramný byl za vraždu své manželky a dcery na dovolené v Egyptě odsouzen k 28 letům vězení. Obžaloba vycházela z posudku expertů ostravského ústavu soudního lékařství, podle nichž Kramný svou ženu a dceru zabil elektrickým proudem. Znalci Matlach a Fargaš v posudku obhajoby jako nejpravděpodobnější příčinu úmrtí uvedli otravu z jídla, byť možnost smrti po zásahu elektrickým proudem úplně nevyloučili.

Třetí, revizní posudek ale jako příčinu smrti opět jednoznačně určil zásah elektrickým proudem a znalec František Vorel rovněž řekl, že u některých závěrů znalců Matlacha a Fargaše to vypadá, že jde buď o základní neznalost, nebo o úmyslné zkreslení. Krajské státní zastupitelství potom na základě závěrů tohoto revizního posudku podalo podnět policii, která oba znalce obvinila.

Trestní oznámení podával Vít Legerský, dozorující státní zástupce v kauze vraždy Moniky Kramné a její dcery. "Kdybych tenkrát nějaké pochybnosti neměl, tak bych oznámení nepodal. Je správné, že se případem někdo zabýval. Že počínání znalců bude moci vyhodnotit soud," řekl už dříve Legerský.