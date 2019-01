Starostka: S nikým problémy nebyly. Zadržený není z Vojkovic

Podezřelý z vraždy čerpadlářky pravděpodobně neměl ve Vojkovicích, kde byl zadržen, trvalý pobyt. Řekla to starostka Jana Koberová. Policisté muže v pondělí večer odvedli z bytu v rekreačním areálu u bývalé pískovny, vyhledávaného místa ke koupání. Soukromý provozovatel tu postupně dostavuje řadový dům, nedaleko břehu je také restaurace.

Pachatelé osmapadesátiletou ženu zastřelili loni 3. prosince při loupežném přepadení. Policisté v pondělí zadrželi dva podezřelé, zasahovali ve Vojkovicích a v Kralupech nad Vltavou, z nichž podle serveru Novinky.cz jeden podezřelý pochází. Podrobnější informace k případu zatím policie nezveřejnila.

Odpoledne před objektem bez dokončené fasády, kde je desítka bytových jednotek, stálo policejní vozidlo. Policisté z něj několikrát krátce vystoupili, jinak byl na místě absolutní klid.

"My jsme nikdy jako obec nevnímali to, že by tam bydlel kdokoliv a že by tam mohly být nějaké problémy," řekla Koberová. Podle starostky v lokalitě bydlí lidé, kteří nejsou v obci hlášeni k trvalému pobytu a s obcí přímo nemusejí vůbec přijít do styku.

Areál vzniká postupně už několik let, vedení obce jednalo vždy s majitelem, který má na úpravy potřebná povolení. Od obce je areál vzdálen stovky metrů, od přepadené benzinové stanice zhruba šest kilometrů, tedy i v pěší dostupnosti.

Podrobnosti o obou zadržených chce policie zveřejnit ve středu na tiskové konferenci. Potvrdí-li se jejich vina, hrozí jim trest 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest.