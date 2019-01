Střelba v Brně. Opilí muži řešili spor, skončili v nemocnici

V bytovém domě v Hrušovanech u Brna se ve čtvrtek večer střílelo. Záchranná služba odvezla do nemocnic tři lehce zraněné, z toho jednoho člověka zranil výstřel. Uvádějí to weby policie a záchranářů.

Policie dostala oznámení o střelbě před 19.00. "Ihned jsme vyjeli na místo. Nacházeli se tam dva zranění muži a třetí se dal na útěk. Velice brzy se nám jej podařilo vypátrat," uvedla policejní mluvčí Lenka Drahokoupilová.

Muži byli na místě ošetřeni a záchranná služba je převezla do nemocnic. "Jednoho z nich do traumacentra do brněnské fakultní nemocnice v Bohunicích, dva do Vojenské nemocnice Brno," řekla ČTK mluvčí záchranné služby Michaela Bothová. Policie muže v nemocnicích v současné době střeží.

Podle prvotních informací se opilý muž snažil dostat do domu a druhý mu v tom chtěl zabránit. Na pomoc přispěchal ještě další a potom vznikla potyčka, která podle policie vyústila ve střelbu z legálně držené střelné zbraně. "Na případu nyní intenzivně pracujeme," uvedla Drahokoupilová.