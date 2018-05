Těžkooděnci zatkli za napadení číšníka nepravé pachatele z Izraele

Když policisté pátrali po pěti mužích, kteří 21. dubna surově napadli v jedné pražské restauraci číšníka, zatkli původně nepravé pachatele. Těmi byli Izraelci, kteří v Česku trávili dovolenou. V hotelu Astoria, kde byli ubytováni, je v podvečer zastihlo nemilé překvapení. Do jejich pokojů vtrhli těžkooděnci se samopaly, kteří se mylně domnívali, že jde o pachatele. O svém pochybení byli zpraveni až poté, co skupinku Izraelců odvedli na policejní stanici. Informoval o tom server Aktuálně.cz.

Během zásahu v hotelu se těžkooděnci s izraelskými turisty příliš "nemazali". Jelikož dostali tip, že muži ovládají bojová umění, zakročili proti nim tvrdou silou a v poutech je vlekli pražskými ulicemi až na služebnu.

Tam, zjistili, že zadrželi nepravé osoby. Skutečné pachatele z Nizozemska zatkli totiž na ruzyňském letišti běžní uniformovaní policisté.

"V podvečer do našich pokojů vtrhli těžkooděnci s vytaženými samopaly, maskami, helmami a v plné zbroji. Začali nás bít a drželi nám automatické zbraně u hlav. Šlápli nám na krky, abychom se nemohli hýbat, a spoutali nás," citoval server Aktuálně Eliho Gershzona, jednoho z neprávem zadržených. "Jeden z našich kamarádů byl navíc zraněn tak, že musel být odvezen záchrankou do nemocnice."

Policisté při zásahu zadržené nelegitimovali a neujistili se, zda jde opravdu o správné pachatele. Podle Gershzona měli přitom v hotelové recepci fotokopie jejich pasů, podle nichž by policistům došlo, že dotyčná skupinka mužů nemá s incidentem o den dříve nic společného.

To však policie vyvrací. "Na recepci hotelu nebylo možno ověřit jejich totožnost, protože tam k tomu neměli potřebné podklady," prohlásil policejní mluvčí Daněk. Zároveň dodal, že muži si nakonec s policisty podali ruce a vyfotili se s nimi na památku. Přesto hodlají celou věc řešit a už hledají českého advokáta, jenž by je zastupoval.

Žádají písemnou omluvu

"Náš jediný hřích byl, že jsme byli sedmičlenná skupina jako ti násilníci na videu. Z nevinného výletu se stal traumatický zážitek, který nám zanechal hluboké šrámy na duši," poznamenal Gershzon.

"Není potřeba ani dodávat, jak jsme se cítili, když jsme pochodovali jako skupina hledaných teroristů v obklíčení těžkooděnců. Lidé na ulicích nás fotografovali a natáčeli na telefony. Bylo to ponižující a trapné."

"Chceme, aby pražské policejní oddělení vydalo oficiální vysvětlení, podrobnou zprávu o zásahu a písemnou omluvu za zranění, která nám byla způsobena," uzavřel Gershzon. Na veřejnou omluvu od vedení policie mají Izraelci podle advokáta Miroslava Krutiny právo.

"Jde i o zásady bezpečnosti, tady byl někdo skoro veřejně pranýřován, když přitom nebyl ani pachatel. Je to brutální zásah do práv na soukromí a integrity. Jejich nároky by nemusely být malé," vysvětlil pro server Aktuálně Krutina.